El evento gastronómico por excelencia de A Estrada alcanza su edición número 52 con récord de participación hostelera

La Festa do Salmón de A Estrada cumple 52 años y lo hace rompiendo récords. Esta edición contará con el mayor índice de participación hostelera de toda su historia: un total de 18 establecimientos que se darán cita en la Praza da Constitución para la degustación del próximo domingo 17 de mayo. Por ello, el Concello quiso celebrar el acto de su puesta de largo oficial en un escenario especial: el de sus orígenes.

La cita gastronómica por excelencia en el calendario estradense rinde homenaje al salmón del río Ulla, por lo que en esta ocasión la presentación tuvo lugar a sus orillas, en el entorno del Xirimbao. Intervino en primer lugar el edil de Promoción Económica, Óscar Durán, quien destacó la capacidad de reinventarse del evento y la implicación del sector hostelero. «Hubo años en los que la participación bajó, pero ahora estamos en récords históricos», señaló, apuntando al reciente cambio de formato como uno de los principales factores del resurgir de la fiesta. El alcalde, Gonzalo Louzao, fue el siguiente en tomar la palabra y secundó las afirmaciones de su compañero de gobierno. «La degustación volvió a la plaza del Concello para quedarse», dijo, aludiendo al nuevo emplazamiento como un éxito, junto a otras novedades como la preventa de tíckets o las sesiones de tardeo.

Pasarela renovada. / Bernabé / Javier Lalín

Además, esta nueva edición coincide con una de las grandes efemérides del calendario gallego: el Día das Letras Galegas. Por ello, actos de ambas festividades coincidirán en una jornada con mucho que ofrecer, tanto en el ámbito gastronómico como en el cultural y de ocio.

Así pues, los estradenses podrán ir abriendo apetito con las jornadas de tapeo del 8 al 10 de mayo. Los pinchos, con un precio de tres euros, estarán disponibles el viernes, de 20.00 a 22.00 horas; el sábado, de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.00 horas; y el domingo, solo en horario de mediodía. Con respecto a ediciones anteriores, este año se incluye una novedad: se eliminan el tríptico, las rutas de tapas y las votaciones. De este modo, los establecimientos lucirán un distintivo en sus locales para que los clientes sepan qué tipo de tapa se van a encontrar. Forman parte de la convocatoria Samaná, Cepa e Viño, As 3 Portiñas, Argentinos Burguer, Velis Nolis, Malo Será, Enredo, O Candil de Silvia, A Lacena de Chucha, Andalucía, Eureka, Oasis, O’Lar, Os Peares e Inferno.

En cuanto a la programación del fin de semana del 17, arrancará ya el jueves 14, a las 20.30 horas, con el homenaje de Vero Rilo a Begoña Caamaño en el Teatro Principal, bajo el título de «As mil e unha». Continuará el viernes 15, a las 18.30 horas, con la inauguración de la Exposición de Bonsái A Estrada en la Sala Abanca, disponible hasta el domingo, y, a las 22.00 horas, con el concierto de Kiko Rivera en la Praza da Constitución dentro del programa del Latexo Fest. Ya el sábado 16, el programa comenzará a las 09.00 horas con el XV Raid Hípico do Salmón, Campeonato Galego, seguido, a las 12.00 horas, de los Cantos de Taberna en la Zona dos Viños y, a las 19.30 horas, del Festival Folclórico do Salmón, con Tequexetéldere y el grupo Coros y Danzas Villa de Leganés, en el Teatro Principal. El broche de oro lo pondrá el artista Mondra, con una actuación a las 22.00 horas en la Praza da Constitución.

Finalmente, el domingo 17, día grande de la fiesta, a las 11.00 horas, la periodista Neves Rodríguez será la encargada de dar el pregón del Día das Letras Galegas frente al monolito de Marcial Valladares, en la Alameda, acompañada de la Banda de Gaitas de Barbude. A las 12.00 horas será el turno de Fernando Romay, pregonero de honor de esta edición del Salmón, que precederá con sus palabras a la entrega de los cuatro Salmóns de Ouro de este año. Concretamente, los condecorados serán Elvira Fernández, Ariadna Fernández Silva, Darío Loureiro y la Academia Galega de Seguridade Pública, Agasp.

El plato fuerte, y nunca mejor dicho, llegará a las 13.00 horas con el inicio de la degustación a los pies del Consistorio. Un total de 18 establecimientos ofrecerán sus propuestas culinarias para preparar el salmón, con pinchos a cuatro euros. Para ser exactos, estarán en la cita A Casa do Pan, Riala, Samaná, A Lacena de Chucha, Gran Vía, Malo Será, Río Liñares, Inferno, Os Peares, Cepa e Viño, Navegación, Mr. Pizza, Cervela, Velis Nolis, A Casa do Lagoeiro, O Candil de Silvia, Andalucía y Scala. Por otra parte, desde la organización animan a hacerse con los tíckets, que saldrán a preventa el próximo viernes 8 de mayo, para aligerar colas y evitar esperas. Simultáneamente, a las 13.30 horas, la Big Band Carlos Barruso pondrá la nota musical al evento gastronómico.

Si bien los actos centrales y más institucionales finalizan aquí, la fiesta continuará con una sesión de tardeo en la calle Serafín Pazo y, como guinda al pastel, con la actuación, a las 20.00 horas, de la orquesta París de Noia en la Praza de Galicia, que para entonces inaugurará su peatonalización.