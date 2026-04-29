A Estrada remitirá 6.000 notificaciones a particulares por parcelas sin limpiar

Los técnicos del Servizo Agrario Galego, (Seaga), acaba de realizar una nueva inspección en el concello de A Estrada para comprobar el grado de cumplimiento de las limpiezas en parcelas situadas en la franja de protección de núcleos rurales. Esta revisión da continuidad a la realizada en 2025 y permite evaluar la situación actual de los terrenos afectados.

Los datos municipales reflejan una reducción del 40% en el número de requerimientos emitidos. En 2025 se enviaron unas 10.000 notificaciones y así, en 2026, se prevé la remisión de unas 6.000 comunicaciones dirigidas a propietarios de fincas que aún permanecen sin limpiar.

El alcalde, Gonzalo Louzao, valoró positivamente estos datos, aunque apeló a seguir avanzando y añade que "parécenos que se fixo unha limpeza importante e sabemos que hai múltiples causas que explican que non puideran ser máis, pois porque houbo empresas que non lle fixeron os traballos ou por outras razóns, pero temos que seguir polo camiño de incidir na importancia de manter as fincas no estado que corresponde pola seguridade das persoas e dos bens no noso rural”.

El regidor explica que las nuevas notificaciones incluirán la fecha de inspección. Esto permitirá comprobar si la limpieza ya fue realizada posteriormente a la misma y al mismo tiempo los motivos del requerimiento, acompañados de un plano detallado de la parcela y de la zona afectada.

Una vez recibida la notificación, los propietarios dispondrán de un plazo de 15 días para ejecutar las tareas de desbroce. “Con independencia de que chegue ou non a notificación, sabemos que, como propietarios, temos a obriga de ter a nosa parcela limpa. Temos que facer os deberes antes do 31 de maio”, insistió Louzao.

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El alcalde concluye apelando a la corresponsabilidad ciudadana y reconoce que "son notificacións que entendemos que poden chegar a ser molestas para os particulares pero non deixan de ser obrigas. Dende as administracións públicas pedimos a colaboración de todos para coidar o rural entre todos. O Concello ten que coidar o espazo público e os particulares teñen que coidar as súas parcelas para ter un rural máis limpo e seguro no que vivir e desfrutar”.