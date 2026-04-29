El DJ Kiko Rivera actuará en A Estrada el 15 de mayo

El DJ Kiko Rivera actuará en A Estrada el día 15 de mayo. Lo hará como cabeza de cartel del Latexo, un festival que el año pasado reunió a cerca de 2.500 personas en la plaza del Concello de A Estrada. Se trata de una cifra que esperan superar con creces gracias a la presencia de “Paquirrín” como cabeza de un cartel en el que también figuran otros cuatro DJ. Este evento servirá para abrir el fin de semana de la Festa do Salmón y las Letras Galegas, estrenando la gran carpa que se volverá a colocar ante el consistorio.

Este evento fue presentado en un acto que contó con la presencia de sus dos productores, Carlos López y André Vázquez, junto al alcalde de A Estrada. Gonzalo Louzao. Allí se explicó la apuesta por traer al conocido DJ y cantante. “Sabemos que el Latexo Fest está en una fecha complicada para muchos jóvenes, justo en época de exámenes. Kiko sin embargo es un DJ muy conocido. Lo conoce desde mi abuela a la gente más joven. Eso puede hacer que se anime a venir también gente de otras edades”, afirmó Carlos López. “La idea es que el que Latexo Fest vaya creciendo cada año y esto es un pequeño salto de calidad”, añadió.

El propio Carlos López forma parte del equipo de DJ que actuarán en una cita que dará comienzo sobre las 11.00 horas y finaliza en torno a las tres de la mañana. Él será el toque estradense del cartel junto a Telmo, el DJ residente del Pub Sky. Para completar la propuesta contarán con MRJ, Dj de Moraña y el lucense Diego Mirón, dos referentes a nivel gallego.

André Vázquez por su parte auguró que la plaza del Concello se llenará, recordando que la entrada es gratuita. “La idea es hacer una programación transversal, con la que llegar a los jóvenes de casa pero también a los mayores. Gracias a ese colofón de Kiko, al que todo el mundo conoce, lo vamos a lograr”, manifestó.

Noticias relacionadas

Desde la organización agradecieron el apoyo del Concello de A Estrada, cuyo alcalde destacó el gran cartel de un festival “potente y con muchos atractivos”. “Será un día dedicado a todos pero especialmente para los jóvenes. Esperamos que vuelva a ser un éxito como lo fue la primera edición”, manifestó el regidor local.