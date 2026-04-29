El Concurso Internacional de Pesca do Salmón se celebrará con restricciones por la veda autonómica

La Festa do Salmón contará esta edición, finalmente, con el Concurso Internacional de Pesca do Salmón, que este año se limitará a una única jornada debido a la escasez de su protagonista. El certamen se celebrará los días 9 y 10 de mayo y, aunque la trucha y el reo podrán pescarse tanto el sábado como el domingo, la captura del gran migrador acuático quedará restringida a la última jornada, con una cuota máxima de un único ejemplar.

La presentación del evento tuvo lugar ayer a orillas del río Ulla, dentro del marco de la puesta de largo de la fiesta gastronómica estradense por execelencia. Fue en el Xirimbao, coto de pesca de Couso, donde hace cincuenta años empezó a rodar el concurso. Además del alcalde, Gonzalo Louzao, y del edil de Promoción Económica, Óscar Durán, asistió al acto el presidente de la Sociedade de Caza e Pesca Río Ulla, Manuel Sanmartín, quien agradeció al Concello su colaboración para sacar adelante una nueva edición.

En este sentido, expresó su deseo de que este «sea un punto y aparte» en lugar de un «punto y final», aunque la situación actual de la especie no invite al optimismo. «Este año ya fue complicado que nos dejasen celebrarlo, por lo que tenemos serias dudas de que haya próximas ediciones, aunque nos gustaría que la iniciativa continuase», señaló Sanmartín.

El presidente de la sociedad añadió: «Estamos en desacuerdo con las medidas que está tomando la Xunta, pero esperamos que sean efectivas. Bajo nuestro punto de vista, el problema del salmón no tiene que ver con la pesca deportiva, sino con la de alta mar que realizan los barcos y con el propio estado del río». En este sentido, sostuvo que «son los pescadores los primeros interesados en revertir esta carestía». «Nosotros somos los que cuidamos el río, lo limpiamos e intentamos conservar el hábitat del salmón en buen estado», afirmó.

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El gobierno autonómico mantiene una veda para la pesca del rey del río en toda Galicia. La única excepción se otorga a este concurso, lo que para sus organizadores evidencia la importancia de una competición que nació hace medio siglo y que reúne cada año a decenas de aficionados a esta actividad. Sin embargo, el permiso llega con límites y en el último momento. Con todo, desde la Sociedade de Caza e Pesca esperan poder continuar con esta tradición, al tiempo que el Concello le brinda su respaldo y apoyo.