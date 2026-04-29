Política
Cerdedo-Cotobade da luz verde a la expropiación para crear la nueva zona verde en Cerdedo
La corporación aprueba también el expediente de contratación del suministro eléctrico municipal con criterios de sostenibilidad y el pago de 18.263,63 euros por saneamiento en Tenorio
El Pleno del Concello de Cerdedo-Cotobade aprobó inicialmente el proyecto de expropiación para la ordenación de la zona verde EL/ZV-30 en Cerdedo, una actuación clave para la creación y mejora de espacios públicos. La medida abre ahora un período de información pública para que las personas interesadas puedan presentar alegaciones.
En la misma sesión, la corporación dio luz verde a varios acuerdos orientados al desarrollo municipal, entre ellos el expediente de contratación del suministro eléctrico para los servicios municipales, con un presupuesto anual de 291.304,48 euros, IVA incluido. El contrato, de un año prorrogable, incorpora criterios de sostenibilidad y fomenta el uso de energías renovables para garantizar un servicio eficiente y continuo.
Asimismo, el pleno acordó continuar el procedimiento de expropiación vinculado al saneamiento en Tenorio, incluyendo el pago de 18.263,63 euros en concepto de justiprecio a los propietarios afectados. En el ámbito económico, se aprobó también un reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 8.463,44 euros, correspondiente a obligaciones de ejercicios anteriores, con el objetivo de asegurar el pago a proveedores.
El alcalde, Jorge Cubela, subrayó que estos acuerdos evidencian «el compromiso del gobierno municipal con una gestión responsable y planificada», destacando la importancia de la transparencia y el control de precios. Añadió que las medidas suponen «un paso firme» hacia la modernización de los servicios públicos y la consolidación de infraestructuras estratégicas para el futuro del municipio.
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