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Casa do Patrón recibe 5.000 euros del Concello de Lalín

Con este convenio anual el colectivo de Doade financia actividades

Manuel Blanco y Begoña Blanco firman el convenio.

Manuel Blanco y Begoña Blanco firman el convenio. / Cedida

Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín

El Concello de Lalín aporta 5.000 euros a la Asociación de Amigos do Museo Casa do Patrón de Doade. Se trata de un convenio anual que permite al colectivo cofinanciar actividades relacionadas con la cultura, el arte o el turismo como cursos formativos, concursos, exposiciones o publicaciones entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año. El acuerdo fue firmado por la concejala delegada de Cultura, Begoña Blanco,y por el presidente de la entidad, Manuel Blanco.

Casa do Patrón se compromete a visibilizar este acuerdo en sus actividades divulgativas o publicaciones, que serán editadas en lengua gallega. La asociación además publicará Casa do Patrón. Do mito á memoria viva, un trabajo a modo de memoria anual de la actividad de una entidad que lleva editados 23 libros, 6 vídeos y 2 documentales etnográficos. Además, publicará 600 ejemplares de un manual de talleres educativos que incluye alguno de los aspectos má destacados de la naturaleza de la zona y que el museo pretende enviar a docentes, Anpas o centros. Por último, el convenio obliga al beneficiario a atender gratis a las visitas tanto individuales como grupales que considere oportuno mandar a Doade el Concello durante el período de vigencia del citado acuerdo.

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