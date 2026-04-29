Sanidad
El BNG denuncia "abandono" a pacientes con apnea
Mari Fernández asegura que las máquinas llevan más de un año sin mantenimiento
El BNG de Lalín se hace eco de numerosas quejas de usuarios del CPAP (mecanismos de presión positiva continua en la vía aérea), un tratamiento fundamental y la solución más afectiva para enfermos de apnea obstructiva del sueño moderada y severa. Los nacionalistas explican que los usuarios recibían al comienzo de sus tratamientos visitas mensuales en su domicilio para tareas de mantenimiento y comprobacoón de su funcionamiento, pero el Sergas, dice, cambió hace cinco años la concesión a una empresa que llegó a abrir un despacho en la Praza da Marina de la villa. Hasta allí se desplazaba los usuarios con su máquinas para someterlas a trabajos de mantenimiento que ya entonces se fueron espaciando hasta cuatro meses.
Esta situación, afirma la responsable local del BNG, Mari Fernández, zse fue precarizando en los últimos años y se volvió "dramática" desde hace más de un año cuando la empresa cerró su oficina y dejó a los pacientes sin mantenimiento de las máquinas y sin control sobre su funcionamiento médico para seguir correctamemte los tratamientos. Alega que cuando la empresa echó el cierre de su oficina comunicó a los pacientes que se iba a habilitar un espacio en el CIS para estas tareas, cuestión que el Sergas no hizo por el momento.
Fernández, ante esta situación, alerta de que los usuarios llevan un año sin saber si la presión de oxígeno es la correcta, al margen de que equipamiento como máscaras, cintas o filtros muestran un estado lamentable. Por eso insiste en el abandono al que están siendo sometidas estas personas.
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