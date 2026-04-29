El BNG denuncia "abandono" a pacientes con apnea

El BNG de Lalín se hace eco de numerosas quejas de usuarios del CPAP (mecanismos de presión positiva continua en la vía aérea), un tratamiento fundamental y la solución más afectiva para enfermos de apnea obstructiva del sueño moderada y severa. Los nacionalistas explican que los usuarios recibían al comienzo de sus tratamientos visitas mensuales en su domicilio para tareas de mantenimiento y comprobacoón de su funcionamiento, pero el Sergas, dice, cambió hace cinco años la concesión a una empresa que llegó a abrir un despacho en la Praza da Marina de la villa. Hasta allí se desplazaba los usuarios con su máquinas para someterlas a trabajos de mantenimiento que ya entonces se fueron espaciando hasta cuatro meses.

Esta situación, afirma la responsable local del BNG, Mari Fernández, zse fue precarizando en los últimos años y se volvió "dramática" desde hace más de un año cuando la empresa cerró su oficina y dejó a los pacientes sin mantenimiento de las máquinas y sin control sobre su funcionamiento médico para seguir correctamemte los tratamientos. Alega que cuando la empresa echó el cierre de su oficina comunicó a los pacientes que se iba a habilitar un espacio en el CIS para estas tareas, cuestión que el Sergas no hizo por el momento.

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Fernández, ante esta situación, alerta de que los usuarios llevan un año sin saber si la presión de oxígeno es la correcta, al margen de que equipamiento como máscaras, cintas o filtros muestran un estado lamentable. Por eso insiste en el abandono al que están siendo sometidas estas personas.