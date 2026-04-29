Arranca la mejora de la red de caminos en la parcelaria Val de Camba

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y la directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, se desplazaron este martes a los terrenos afectados por la reestructuración parcelaria de Val de Camba, en Rodeiro. En la única concentración parcelaria de este municipio acaban de comenzar las obras para mejorar una red de 74 caminos con una inversión que supera los 1,7 millones de euros y que fue aprobada por el Consello da Xunta el pasado 19 de enero. A finales de año, desde el Parlamento el BNG insistió en la necesidad de adecuar los accesos a los nuevos predios en un municipio en el que el 70% de las fincas sometidas a reordenación son para cultivo.

La conselleira explicó que esta intervención incluye tanto las vías principales como las secundarias, además de la dotación de accesos a las nuevas fincas, actuando en total sobre más de 26 kilómetros de caminos. Recordó que esos más de 1,7 millones también permitirán mejorar las entradas de las fincas de 140 propietarios que así lo solicitaron, y que permitirá crear, por ejemplo, rampas.

De 7.500 a 1.870 fincas

Los trámites para la concentración parcelaria Val de Camba comenzaron hace 18 años, en septiembre de 2008, con la aprobación del decreto. Las bases definitivas quedaron aprobadas en junio de 2012, pero no pasarían a ser firmes hasta 2021, de ahí el retraso que acumula esta reordenación de fincas. El acuerdo posterior tuvo luz verde en marzo de 2022, como puede consultarse en el sitio web de la Consellería do Medio Rural. De las 7.529 fincas originales se pasa a 1.869, en mano de 722 personas. La conselleira destacó los casi 4 millones de euros invertidos en estos trabajos de reestructuración.

María José Gómez reafirmó la apuesta del gobierno autonómico por las parcelarias al ser "unha ferramenta clave de mobilización de terras", por lo que en el presente año destina 16,7 millones de euros para seguir impulsando este proceso. La cifra supone 4 millones más de lo que asignó en 2025. A mayores, la conselleira indicó que desde el año 2020 se entregaron 39 concentraciones parcelarias con una superficie total por encima de las 37.000 hectáreas y con casi 20.460 personas propietarias beneficiadas. Gómez anunció que la previsión es entregar 25 nuevas parcelarias antes de 2028, entre las que se encuentran las de Alfoz y Mesía este mismo año. Además se iniciarán los trámites para decretar, en el presente ejercicio, siete nuevas reestructuraciones.