Más de 1.800 turismos circulan sin ITV

El parque móvil de los municipios de las comarcas suma 43.671 turismos, de los que 1.865 figuran sin inspección técnica obligatoria en vigor. Esto supone que el 4,3% de los coches se encuentra en esa situación, según los datos que acaba de difundir la Dirección General de Tráfico (DGT). El incremento de la vigilancia del cumplimiento de la legislación podría estar detrás de una caída en el parque de turismos sin ITV pues, hace una década el porcentaje rondaba el siete, es decir, casi tres puntos más, entonces con un censo de turismos de poco más de 40.100 unidades.

Por municipios, el mayor porcentaje de turismos sin ITV corresponde a Dozón, con 49 coches, el 6,8% de su parque absoluto. Le sigue Agolada, con 111 vehículos, el 6 por ciento. También se sitúan por encima de la media Rodeiro, con 85 turismos sin ITV, el 4,7%, y Vila de Cruces, con 166, el 4,5%.

En términos absolutos, el mayor volumen se concentra en los concellos con más parque: Lalín, con 570 turismos sin ITV, y A Estrada, con 519. Sin embargo, sus porcentajes son más contenidos, con el 4,3% en Lalín y el 3,8% en A Estrada, este último el registro más bajo de la serie. Silleda contabiliza 271 coches sin ITV, el 4,2%, y Forcarei, 94, el 4,1%.

La situación es mucho más acusada en las motocicletas. Sobre un parque total de 3.827 motos, hay 844 sin ITV, lo que eleva la tasa por encima del 22 por ciento, cinco veces más que en los turismos.

El caso más llamativo es Dozón, donde 25 de sus 53 motocicletas figuran sin ITV, el 47%. También presentan porcentajes muy altos Rodeiro, con 44 motos, el 35%, y Agolada, con 36, el 33%. Por encima de una cuarta parte del parque se sitúan además Forcarei, con 53 motocicletas sin ITV, el 28%, y Vila de Cruces, con 96, el 27%.

En los municipios con más motos, la incidencia porcentual baja, aunque el volumen sigue siendo elevado: A Estrada suma 231 motocicletas sin ITV, el 18%, y Lalín, 229, el 21%. Silleda registra 130, es decir, una de cada cinco.

Solo el 6% de los turismos tiene menos de cuatro años

La renovación del parque de turismos es limitada. En conjunto, los municipios analizados cuentan con 2.637 turismos de menos de cuatro años, apenas seis de cada cien de los 43.671 coches censados.

Lalín presenta la mejor proporción de vehículos recientes: 956 turismos de menos de cuatro años, el 7% de su parque. Le siguen Silleda, con 383, el 6%, A Estrada, con 798, el 6%, y Vila de Cruces, con 209, también muy cerca del seis por ciento.

En la parte baja aparecen Dozón, con 29 turismos jóvenes, el 4,%; Agolada, con 76, el 4%; Rodeiro, con 82, el 4,5%; y Forcarei, con 104, también en el entorno del 4,5%.

La antigüedad media confirma ese envejecimiento. El parque de menos de 25 años ronda entre los 14,0 años de Lalín, el municipio con la edad media más baja, y los 15,6 años de Agolada y Dozón, los registros más altos. Entre ambos extremos se sitúan Silleda, con 14,1 años; A Estrada, con 14,4; Vila de Cruces, con 14,7; Forcarei, con 14,9; y Rodeiro, con 15,1.

La presencia de vehículos electrificados continúa siendo muy reducida. En el conjunto de los ocho municipios figuran 233 vehículos electrificados sobre un parque total de 61.516 vehículos.

Por volumen, lidera A Estrada, con 87 vehículos electrificados, seguido de Lalín, con 78. A continuación aparecen Silleda, con 30; Vila de Cruces, con 19; Forcarei, con 9; Rodeiro y Agolada, con 4 cada uno; y Dozón, con 2.

En términos relativos, el peso más alto se da en A Estrada, donde los electrificados suponen el 0,5% del parque, y en Lalín y Vila de Cruces, ambas en torno al 0,4%. El resto de municipios se mueve entre el 0,1% y el 0,3%, lo que refleja una implantación todavía incipiente.

Por distintivo ambiental, el grupo más numeroso es el de los vehículos sin distintivo, con 22.829 unidades, el 37,1% del parque total. Le siguen los vehículos con distintivo B, 18.461, el 30,0%, y los de distintivo C, 16.453, el 26,7%. Los distintivos más vinculados a tecnologías menos contaminantes tienen todavía un peso reducido: 1.733 vehículos ECO, el 2,8%, y 454 con distintivo 0, el 0,7%.

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En conjunto, los datos dibujan un parque móvil envejecido, con baja renovación, una penetración todavía mínima de la electrificación y una bolsa relevante de vehículos sin etiqueta ambiental. Además, la falta de ITV se concentra especialmente en las motocicletas, donde la incidencia porcentual multiplica ampliamente la observada entre los turismos.