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Accidente

Un varón resulta herido tras caer del tractor en una finca de Larazo

Un bombero junto al tractor del que cayó el vecino herido

Un bombero junto al tractor del que cayó el vecino herido / Cedida

Un vecino de A Contiña, en Larazo, fue trasladado ayer en helicóptero al CHUS tras caer de su tractor mientras realizaba labores en una finca. A la zona fueron desplegados, además del helicóptero, agentes de la Guardia Civil, Protección Civil de Vila de Cruces y los Bombeiros do Deza e Tabeirós-Montes.

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