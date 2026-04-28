Un varón resulta herido tras caer del tractor en una finca de Larazo

Un vecino de A Contiña, en Larazo, fue trasladado ayer en helicóptero al CHUS tras caer de su tractor mientras realizaba labores en una finca. A la zona fueron desplegados, además del helicóptero, agentes de la Guardia Civil, Protección Civil de Vila de Cruces y los Bombeiros do Deza e Tabeirós-Montes.