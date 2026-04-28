Sonrían, es fútbol

"Año tras año, esta es una experiencia muy bonita y especial. Es una forma de escapar del centro penitenciario para salir al aire libre y pasar un día jugando al fútbol. Es algo que te ayuda a nivel mental, y además disfrutas de una comida buena al terminar”, bromea Ambra Gjegji, una de las dos mujeres que disputaron la Fase Intermedia do Torneo Intercentros Penitenciarios Copa RFEF 2026 en el Novo Municipal de A Estrada. La suya es una historia curiosa. Con solo verla jugar unos minutos en medio de hombres ya nos damos cuenta de que esa delgada figura esconde mucho fútbol, tanto que hace no mucho disputaba la Champions femenina. Hoy lo hace en las filas del centro penitenciario de Teixeiro de A Coruña, donde entró en el año 2022 cuando, en un viaje por Europa, acabó detenida y condenada a prisión por tráfico de drogas. La de Ambra es una de las muchas historias que se esconden tras los más de cincuenta jugadores que disputaron este torneo representando a los centros de A Lama, Teixeiro, Bonxe, Monterroso y Pereiro de Aguiar. Viéndolos disfrutar, reír y celebrar cada gol, nos queda claro que aquí, lo más importante, no era el resultado.

Dos jugadores del Bonxe, durante el torneo. / Federación Galega de Fútbol

Pero, bueno, si lo quieren saber, ganó Monterroso. Ya lo sabíamos nada más llegar, cuando un "entendido" en la materia no pone sobre aviso. "Este año están muy fuertes. Hicieron dos fichajes muy buenos", nos apuntan. Uno no puede evitar sonreír ante la idea y la forma en la que se produjeron esos "fichajes" pero hay que reconocer que los de Lugo no dieron muchas opciones a sus rivales. Acabaron con cuatro victorias en cuatro partidos, venciendo por el camino a A Lama, en un cara a cara clave para el triunfo final. Al terminar hubo tiempo para la entrega de trofeos, las medallas, los apretones de manos con las autoridades y los pinchos que nos adelantaba Ambra.

Ambra, en una acción del campeonato. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Para saber un poco más de esta iniciativa ya consolidada hablamos con José Manuel Pose, el entrenador del equipo de Teixeiro, quien ya lleva diez años realizando esta labor. "Es una experiencia tremenda", afirma un hombre que cada año se encuentra con una lista de candidatos al equipo final que ronda los 100 jugadores. "Vas haciendo selección entre todos ellos pero no es fácil. Nunca sabes con los que vas a poder contar este día. A veces los permisos vienen denegados o se marchan antes del torneo". Pose acude a la cárcel una vez por semana, lo que le permite ir conociendo bien a los jugadores. "Siempre les digo que disfruten de esto y que piensen que podrían estar jugando cada semana con sus amigos si hacen las cosas bien". En realidad, ese el gran objetivo del convenio firmado por la Federación Española de Fútbol y Centro Penitenciarios, con la colaboración de la Escuela de Entrenadores, ayudar en la reinserción de los internos en la sociedad por medio del deporte y su formación como árbitros o entrenadores.

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El partido clave entre A Lama y Monterroso cayó del lado de los segundos. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Por el camino hacia el último párrafo de esta historia se nos han quedado atrás una buena lista de autoridades que estuvieron presentes y una retahíla de agradecimientos a personas que hacen que todo esto sea posible pero preferimos irnos con Ambra, a quien vemos recoger su medalla como terceros clasificados con una gran sonrisa en la cara. Ella, que un día llegó a vivir como futbolista profesional en equipos de Albania y Kosovo, disfruta como una más entre sus compañeros con esa medalla de bronce al cuello. No sabemos qué le deparará el futuro pero seguro que habrá mucho fútbol.