Silleda reforzará Servizos Sociais con dos plazas fijas de auxiliar y una nueva trabajadora social

La junta de gobierno local de Silleda aprueba la convocatoria y las bases para la selección de dos personas auxiliares del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en régimen de personal laboral fijo. Esta convocatoria está incluida en la Oferta de Emprego Público de 2025 y permitirá avanzar en la profesionalización y estabilidad del servicio, «garantindo unha atención de maior calidade ás persoas usuarias e unha mellor organización», indican desde el Concello.

La medida, además, complementa la decisión que tuvo el ejecutivo local a principios de año de activar un proceso excepcional de contratación temporal de auxiliares para cubrir bajas y garantizar la continuidad de esa atención a personas dependientes. La selección será mediante un sistema de oposición de acceso libre bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, apunta que «as políticas sociais deben basearse na continuidade, na planificación e na estabilidade dos servizos». Para ello, está previsto además que durante las próximas semanas se incorpore una nueva trabajadora social, tras superar el correspondiente proceso selectivo para la cobertura de una plaza de personal funcionario de carrera en la escala de administración especial. El tribunal elevó a la Alcaldía la propuesta de nombramiento de Natalia Salgado Rodríguez. La regidora apunta, que «este reforzo do SAF e a próxima incorporación dunha nova traballadora social van na dirección de mellorar a capacidade de resposta do Concello e seguir poñendo os coidados no centro da acción municipal».

Publicación en diarios oficiales

Las bases para cubrir las dos plazas fijas de auxiliar se convocarán de forma íntegra en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra así como en la sede electrónica municipal. Una vez que sean difundidas en el Boletín Oficial del Estado, quedará abierto un plazo de presentación de solicitudes para poder presentarse.

Por último, el ejecutivo local trasdezano remarca que el Servizo de Axuda no Fogar «constitúe unha ferramenta fundamental para favorecer a autonomía personal e a permanencia das persoas no seu entorno habitual», ofreciendo atención directa en el domicilio, apoyo en las tareas del día a día y acompañamiento social.