Nuevo precio récord por una vaca en la puja de ganado de Silleda: 8.405 euros

La Central Agropecuaria de Galicia, que se celebra cada martes en el recinto de la Semana Verde de Silleda, registró por segunda vez en lo que va de año el mejor precio pagado por una vaca. El pasado 14 de abril el operador lalinense Alberto Rielo pagó 8.227 euros por un animal con destino a Cárnicas Nay, en Monforte de Lemos. Este martes la empresa O Xurbal SL, de Viveiro (Lugo) compró una res mestiza por 8.405, casi 200 euros más. El animal nació en 2015. Desde la subasta de ganado de Silleda recuerdan que el récord en la categoría de vacuno mayor, así como de la propia Central, está en los 10.498 euros que abonó por un buey mestizo Frigoríficos Bandeira, el 8 de octubre de 2024.

Este nuevo precio récord explica que, de los 1.565.527 euros de la facturación global, 763.974 corresponden al vacuno mayor, y además eleva el precio medio de las reses, alcanzando los 2.598,55 euros. En vacuno mayor acudieron 316 animales, de los que fueron adjudicados 294.

Recría y pasteros

La cotización de los terneros de recría fue más modesta, pero no menos importante. La subasta permitió vender 606 de los 633 ejemplares presentes, por un importe conjunto de 411.132 euros. Su valor promedio fue de 678,44 euros. Los terneros de carne tienen una media más alta, de 1.633,59, debido a una demanda en alza desde hace varios meses. De los 198 becerros autorizados para subasta, cambiaron de dueño 184. Por último, en la categoría de terneros pasteros (que desde hace semanas se subastan separados de los de recría) la facturación marca 89.840 euros, tras la venta de 79 de las 84 cabezas.

En cuanto a las mesas de precios, la de porcino cebado se mantiene sin cambios en relación a la semana pasada, al igual que la cotización de huevos. Los lechones descienden 3 euros, y las galliñas de desvieje, un céntimo.Silleda no dija los precios de cotización de la carne de conejo, sino que toma por referencia Loncun, que repite el valor de 2,40 euros por kilo.