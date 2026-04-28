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Siniestralidad vial

Localizan en su casa a un conductor accidentado en Lalín

Había dejado su vehículo en medio de la carretera, en Donsión

Un vehículo de Emerxencias Lalín junto al turismo accidentado en Donsión.

Un vehículo de Emerxencias Lalín junto al turismo accidentado en Donsión. / Emerxencias Lalín

Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín

La Guardia Civil localizó a un vecino de la parroquia lalinense de Donsión en su vivienda tras abandonar el vehículo con el que había sufrido un accidente. El turismo apareció en medio de la carretera, en el lugar de A Pena, localización aportada al 112 por una persona que contactó con el servicio autonómico de emergencias en torno a las 7.45 horas de este martes.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Emerxencias Lalín. Una vez que se percataron de que no había ocupantes en el vehículo ni en el entorno del accidente, los agentes localizaron a un varón de 39 años y vecino de la zona, que se habría ido a su casa. El hombre fue evacuado en ambulancia del 061, aunque en principio no presentaba heridas de consideración. El personal de Emerxencias prestó asistencia a la grúa en la retirada del turismo y también realizó trabajos de limpieza de la calzada, eliminando el vertido de hidrocarburo sobre el firme, que dejó la calzada resbaladiza.

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