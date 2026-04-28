La jornada de protestas en institutos de Deza y Tabeirós registra un 61% de participación estudiantil frente al 31% de docentes

La jornada de huelga en la educación de este martes en los institutos de enseñanza secundaria de las comarcas de Deza y Tabeirós–Terra de Montes registró un seguimiento global desigual, con una participación media más elevada entre el alumnado que entre el profesorado. En conjunto, la movilización alcanzó en torno a un 31% del profesorado y cerca de un 61% del alumnado, según los datos recabados por esta redacción en los distintos centros. Estas cifras contrastan con las facilitadas por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional que sitúan el seguimiento en Galicia en un 8,61%. Los datos de evolución de las huelgas convocadas a lo largo del curso van en descenso desde el 14,5% de seguimiento en la primera convocatoria.

Asamblea Aberta do Ensino Público de A Estrada en Santiago de Compostela / FDV_Externas

Recordamos que esta jornada de huelga está convocada por CIG-Ensino y STEG, (Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia), junto al Sindicato de Estudiantes. La convocatoria afectaba a todo el profesorado y al alumnado de 3º y 4º de ESO, a 1º y 2º de Bachillerato y Formación Profesional. La huelga en la enseñanza pública gallega, es la sexta del curso 2025-2026 y reclama reducción de ratios, mejora de atención a la diversidad, más especialistas y recuperación de derechos laborales. Sindicatos y estudiantes denuncian falta de negociación y acuerdos insuficiente con otros sindicatos. El epicentro de la huelga fue la manifestación en Santiago de Compostela.

En la comarca de Tabeirós–Terra de Montes, con especial incidencia en A Estrada y Forcarei, el seguimiento fue especialmente alto. Centros como el IES García Barros registraron una participación del 80% del profesorado y entre el 80% y el 90% del alumnado, mientras que en el IES Avelina Valladares se superó el 75% de seguimiento estudiantil y el 66% entre docentes. En el IES Antón Losada Diéguez, la participación del profesorado rondó el 40%, con un seguimiento estudiantil superior al 50%. Por su parte, el IES Chano Piñeiro alcanzó un 30% entre el profesorado y cerca del 80% en el alumnado. En el IES de Cotobade, en el concello de Cerdedo Cotobade, llama la atención la cifra de seguimiento que según nos cuentan fue del 0% . En cifras totales la comarca se sitúa en un seguimiento en un 43% entre los docentes y un 59% entre los estudiantes.

En la comarca de Deza, donde se incluyen los municipios Lalín, Silleda y Vila de Cruces, el seguimiento fue más moderado entre el profesorado, aunque con contrastes destacados. El IES Marco do Camballón registró uno de los datos más elevados, con cerca del 49% de docentes en huelga y un 90% del alumnado. En el IES Laxeiro, el profesorado secundó la protesta en un 10%, frente a un seguimiento estudiantil de entre el 70% y el 80%. En el IES Ramón María Aller Ulloa, la participación fue del 7,7% entre docentes y del 39% en el alumnado, mientras que en el IES Pintor Colmeiro el seguimiento docente apenas alcanzó el 12%, con menos del 50% del alumnado. El total de la comarca es del 20% entre el profesorado y de un 62% entre los estudiantes.

Además de estos datos, según nos indican desde los centros educativos, también se detectó una importante ausencia de alumnos y alumnas de 1º y 2º de ESO, que nos estaban convocados a la huelga, recordamos. La explicación que dan es que "depende das familias" y no se sabe si su ausencia se debe por apoyo a la huelga, por desconocimiento o por otros motivos.

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Pancarta de la convocatoria en la Rúa da Cultura de A Estrada. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Cabe recordar que los servicios esenciales establecidos por la Consellería de Educación afectaban a todo el personal docente de los centros públicos durante las 24 horas de la jornada de huelga. Su finalidad es compatibilizar el derecho a la huelga con la protección del alumnado menor y garantizar funciones de vigilancia vinculadas al derecho a la educación. La Xunta exigió la presencia del director o un miembro del equipo directivo en cada centro; en los de menos de seis unidades podía asumirlo un docente.