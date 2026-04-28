Forno demanda "planificación" y "transparencia" en la promoción del Cocido

El PSOE de Lalín cuestiona el modelo de promoción de la Feira do Cocido del gobierno municipal. Su portavoz, Alba Forno, reclama «transparencia, planificación e ideas claras» en los actos de difusión de la fiesta que estos días se llevan a cabo en Nueva York.

Para la concejala nadie discute que Lalín deba promocionarse más allá de sus fronteras, pero advierte de que esas acciones deben responder a una estrategia clara, con objetivos definidos y sobre todo con evaluación de resultados, «algo que non estamos vendo, afirma. Cuestionó que cocidos en Miami o en Nueva York se presenten sistemáticamente como grandes éxitos, mientras el alcalde, José Crespo, nunca rinde cuentas con datos objetivos y medibles, del retorno real tienen para a villa. Recordó el cocido celebrado en Miami en 2022, al que fueron invitados varios empresarios de Lalín y del que «máis alá de fotos bochornosas e titulares, seguimos sen coñecer resultados concretos para o noso nuestro concello». Forno añadió que «o que estamos percibindo na rúa e o que nos trasladan os veciños, é o seu cansanzo ante este tipo de actos de autobombo baixo a excusa do Cocido». En este sentido, señaló que existe una sensación clara de que se están destinando dinero la «saraos» que no tienen un impacto real, mientras se desatienden necesidades prioritarias del día a día, como los servicios públicos, la vivienda o el apoyo a la actividad económica y el al comercio local. Así, citó el gasto en la comida oficial de la pasada Feria do Cocido, señalando que supuso un gasto de alrededor de 6.000 euros de dinero público.

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Por otro lado, Alba Forno señaló también que para reconocer a la gente de Lalín «cunha capa de comendador» no hace falta ir la Nueva York y calificó como «obsceno» que la Xunta le pague el viaje la Nueva York a un conselleiro de A Estrada para que el Concello de Lalín le ponga una capa. «O noso modelo é diferente, para nós o recoñecemento á nosa tradición e á xente de Lalín non require gastar o diñeiro de todos en grandes viaxes ao exterior, senón de traballo serio e resultados que a xente poida percibir», dijo. Y advirtió de que este tipo de decisiones refuerzan la sensación de que estamos ante actos más pensados para la foto y el autobombo que para una promoción real y útil para Lalín, y cuestionó también el criterio de algunos nombramientos realizados en el exterior. «A promoción de Lalín debe centrarse en reforzar o propio y en xerar oportunidades para a vila, non en ampliar este tipo de actos sen una estratexia clara nin un retorno definido», indicó.