El festival Salmon Rock regresa el 22 de mayo a A Estrada tras un año de ausencia

La escuela de música Musikenos y el Concello de A Estrada confirmaron el regreso del festival Salmon Rock. Será el 22 de mayo en la «carpa do salmón», en la plaza del concello, epicentro de numerosos eventos en los últimos años durante los meses de mayo y junio, como la propia Festa do Salmón o la Feira da Sidra y sus actividades paralelas.

«Salmón Rock» es una propuesta musical que nació en 2014 y que el año pasado no se celebró por distintas cuestiones de organización y logística. En el mismo se darán cita el alumnado de la escuela junto a profesionales de la música. El Gobierno local ha querido destacar la implicación del centro, subrayando su labor durante todo el año y su contribución a dar visibilidad al trabajo del alumnado en el marco de la Festa do Salmón. A la presentación acudieron, en representación de Musikenos, Alex Pereiras, Jaime López y Natalia Carbajal, que fueron recibidos en el consistorio municipal por el alcalde Gonzalo Louzao.

Desde sus inicios, la cita musical ha evolucionado hacia un formato más cercano al de un festival, impulsado por la gran acogida y el aumento de participantes. En esta edición, el cartel incluye también grupos invitados como Desertores, formado por antiguos alumnos, y Toxo, vinculado a Jaime, profesor de guitarra, lo que refuerza su carácter intergeneracional.

Uno de los pilares del evento es su dimensión educativa. El alumnado no solo interpreta música, sino que adquiere hábitos como el trabajo en equipo, la disciplina o la preparación de repertorio, en un entorno que simula condiciones profesionales. Además, la organización pretende que «Salmón Rock» funcione como plataforma de lanzamiento, facilitando el contacto con músicos y técnicos y ofreciendo una experiencia escénica real.

La organización anuncia además que, durante la celebración del «Salmón Rock» y otros eventos musicales de la escuela, habrá un puesto donde el público podrá hacer donativos para la Asociación Española Contra el Cáncer.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Musikenos refuerza su apuesta por la formación integral con nuevas propuestas culturales como la actividad de fin de curso, el 21 de junio en el Teatro Principal, «Días de Ópera». El proyecto acercará la ópera al alumnado mediante la interpretación de piezas de Verdi, Rossini, Orff o Bizet, combinando música en directo y puesta en escena, y con colaboraciones externas como la soprano María Garrido. Los estudiantes de guitarra, percusión y piano abordarán la parte instrumental con la colaboración de una sección de viento, bailarinas y anunciaron una "sorpresa final". También realizarán un concierto de pianistas solistas durante dos jornadas en el MOME, los días 15 y 16 de junio, en el que participarán cerca de 30 alumnos.