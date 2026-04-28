Donación de sangre el Silleda el próximo día 5

Una unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) se desplazará a Silleda el día 5 para recoger donaciones de sangre entre los ciudadanos. Estará situada en la calle Progreso entre las 10.00 y las 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. El servicio autonómico ofrece más información en el 900 100 828.