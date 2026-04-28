Don Cocho baila en Wall Street

La interpretación de las canciones no siempre debe tomarse en términos literales y solo su autor conoce las motivaciones que le llevaron a escribir unos versos más o menos rítmicos. El genial Leonard Cohen abrazó en múltiples ocasiones para interpretar First We Take Manhattan, localización tomada por la delegación lalinense que participó en la presentación de la Feira do Cocido en Nueva York.

El Concello realizó un balance positivo en materia de proyección institucional, gastronómica y cultural. La expedición, integrada por el alcalde, José Crespo; la concejala de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, y el jefe de la oposición, Rafael Cuíña, acompañados por los cocineros que elaboraron el cocido en la Casa de Galicia, fue recibida por el Consulado General de España en la ciudad en un acto que puso el broche institucional al viaje. La cónsul general, Marta de Blas, recibió la delegación en el edificio del Consulado, situado en el corazón de Manhattan, en un encuentro marcado por el agradecimiento mutuo y por el reconocimiento al esfuerzo realizado en la difusión de la Feria del Cocido de Lalín. Al acto asistió también Pedro Calvo-Sotelo, agregado cultural e hijo de quien fue presidente del Gobierno de España, Leopoldo Calvo-Sotelo. Durante la junta se abordaron diferentes aspectos del viaje, la trayectoria de la expedición gallega por la ciudad y la realidad de la comunidad gallega residente en la Gran Manzana, que mantiene vínculos vivos con la tierra de origen. La recepción consular supuso el cierre de una semana en que Lalín y su Feria del Cocido tuvieron presencia en tres ámbitos diferenciados: la gastronomía, con la celebración de un exitoso cocido de Lalín en casa de Galicia de Nueva York; la cultura, con la inauguración de la exposición del escultor gallego Maolo Paz; y la promoción de calle, en una acción de cercanías ciudadana que recorrió algunos de los espacios más reconocibles de la ciudad.

Noticias relacionadas

Esta última dimensión se desarrolló este martes a través de Don Cocho, el personaje creado e interpretado por el actor Luchi Iglesias, que se convirtió en el embajador más visible de la fiesta en las calles neoyorquinas. La figura visitó escenarios emblemáticos del bajo Manhattan y de Brooklyn: DUMBO, el Puente de Brooklyn, el Oculus del One World Taladro Center —donde están expuestas las esculturas de animales en bronce de la serie "Wildlife Wonders" de los artistas internacionales Gillie y Marc—, el Charging Bull de Wall Street, el Distrito Financiero, la Trinity Church y sus cercanías. Las imágenes obtenidas en estos espacios nutrirán el material promocional y de difusión de la Feira do Cocido, y serán empleadas en las próximas campañas de comunicación de la cita gastronómica lalinense. Pero la acción no quedó en el terreno del fotográfico. La presencia de Don Cocho en los espacios públicos de la ciudad generó un efecto de contacto directo con la ciudadanía que superó las expectativas: muchos niños y familias se acercaron espontáneamente para interactuar con el personaje y hacerse fotografías con él, en una respuesta que pone de manifiesto la capacidad de la fiesta gastronómica lalinense para conectar con la gente más allá de las fronteras de Galicia.