Os Dezas de Moneixas, en la Feira del Marisco de Alcobendas

El grupo de gaitas Os Dezas de Moneixas acudió a la ciudad madrileña de Alcobendas para actuar en el XXII Encuentro de Gaitas Tradicionales Gallegas que se celebra dentro de los actos de la Feira do Marisco. La participación de los músicos de la formación tradicional lalinense comenzó el pasado sábado con la recepción de los grupos invitados este año y un posterior pasacalles en la Plaza Mayor. Ya por la noche tanto Os Dezas como las agrupaciones Castro Candaz (Chantada) y el municipal de Outes y el Grupo Folclórico de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas ofrecieron un concierto, que se repitió el domingo en el recinto ferial durante la cita gastronómica con el marisco como protagonista.