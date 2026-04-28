Las comarcas producen 36 toneladas menos de envases ligeros en un año

Los municipios de las comarcas entregaron a Sogama 1.022,33 toneladas de envases ligeros el año pasado, frente a las 1.058,78 toneladas de 2024. El balance conjunto arroja, por tanto, un descenso de 36,45 toneladas, equivalente a una bajada del 3,4% en la generación o recogida de la bolsa amarilla.

La evolución no fue homogénea. El retroceso global se explica sobre todo por la caída registrada en A Estrada, que pasó de 450,34 toneladas en 2024 a 391,72 el pasdo curso, es decir, 58,62 toneladas menos. También bajaron Dozón, Silleda y Rodeiro. En cambio, el comportamiento fue positivo en Cerdedo Cotobade, Agolada, Lalín, Vila de Cruces y Forcarei.En términos absolutos, A Estrada siguió siendo el municipio con mayor volumen de envases ligeros en ejercicio anterior, con 391,72 toneladas, seguida de Lalín, con 277,18 toneladas, y Silleda, con 131,74 toneladas. Entre los tres concentraron cerca de ocho de cada diez toneladas recogidas en el conjunto de los nueve ayuntamientos. La lectura por habitante introduce matices relevantes. En el úlimo balance, la media conjunta fue de 14,95 kilos de envases ligeros por vecino. Por encima de esa referencia se situaron A Estrada, Cerdedo Cotobade y Forcarei, mientras que Vila de Cruces, Agolada y Rodeiro presentaron los niveles más bajos de generación por vecino, según los datos aportados por la Socieade Galega de Medio Ambiente.

A Estrada fue el ayuntamiento de Deza y Tabeirós-Montes con mayor volumen total, con 391,72 toneladas en 2025, aunque también protagonizó la mayor caída interanual: 58,62 toneladas menos que en 2024, un descenso del 13,0%. Pese a esa bajada, lideró la ratio por población, con 19,49 kilos por habitante, la más alta del conjunto.

Lalín registró 277,18 toneladas, frente a 274,46 en 2024. El incremento fue moderado, de 2,72 toneladas, equivalente a un 1,0%. Con 20.255 habitantes, su producción se situó en 13,68 kilos por vecino, por debajo de la media conjunta.

Silleda redujo la recogida de envases ligeros de 137,02 a 131,74 toneladas, con una caída de 5,28 toneladas, el 3,9%. Su ratio de 2025 fue de 14,79 kilos por habitante, prácticamente alineada con la media de los municipios analizados.

Cerdedo Cotobade fue el municipio con mayor aumento absoluto: pasó de 65,53 toneladas en 2024 a 87,69 toneladas en 2025, una subida de 22,16 toneladas, el 33,8%. Con 5.656 habitantes, alcanzó 15,50 kilos por vecino, por encima de la media.

Forcarei mantuvo una evolución prácticamente estable. Entregó 45,88 toneladas en 2025, apenas 0,57 toneladas más que el año anterior, lo que supone un incremento del 1,3%. Su ratio fue de 14,97 kilos por habitante, muy próxima a la media conjunta.

Vila de Cruces, por su parte, pasó de 33,06 a 33,84 toneladas, con un aumento de 0,78 toneladas, el 2,4%. Sin embargo, por población se situó en la parte baja de la tabla, con 6,82 kilos por habitante, la menor ratio del conjunto. Rodeiro bajó de 22,38 a 21,26 toneladas, con un descenso de 1,12 toneladas, equivalente al 5,0%. Su producción por habitante fue de 9,44 kilos, también por debajo de la media. Indicar que Agolada experimentó el mayor crecimiento porcentual: de 12,05 toneladas en 2024 a 20,16 en 2025. La subida fue de 8,11 toneladas, un 67,3% más. Aun así, la ratio por habitante quedó en 9,06 kilos, lejos de los municipios con mayor generación relativa Dozón redujo sus entregas de 18,63 a 12,86 toneladas, con una bajada de 5,77 toneladas, el 31,0%. Con 949 habitantes, la producción de 2025 fue de 13,55 kilos por vecino. La serie incorpora la salvedad de que el municipio inició la recogida selectiva de envases ligeros en abril de 2021.

Producción por habitante

El análisis demográfico muestra que el mayor volumen total no siempre coincide con la mayor intensidad de generación. A Estrada, además de liderar en toneladas, también encabezó la producción relativa, con 19,49 kilogramos por habitante. Le siguieron Cerdedo Cotobade, con 15,50 kilos por vecino y Forcarei, con 14,97 kg/hab.

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En el extremo opuesto, Vila de Cruces registró 6,82 seguida de Agolada, con 9,06, y Rodeiro, con 9,44. La media conjunta de los nueve municipios fue de 14,95 kilos por residente, sobre una población total de 68.375 habitantes, tomando como referencia el padrón municipal del pasado ejercicio.