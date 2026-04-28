El club náutico de Agolada programará actividades durante la semana del eclipse

Con el verano casi a las puertas, el Agolada Clube Náutico comienza a diseñar su programación de ocio al pie del pantano de Portodemouros. Aunque su actividad siempre va a depender del volumen de agua embalsada (el año pasado se suspendieron las actividades por su bajo porcentaje), el colectivo tiene en mente poner en marcha una 'Semana Náutica' a mediados de agosto, a modo de complemento del Umbra Festival, el certamen musical previsto del 11 al 13 junto a la presa.

Uno de los miembros del club náutico, Anxo Oro, explica que además la entidad está tramitando los permisos para que Brocos pueda acoger los exámenes de licencia de navegación fluvial. Estos carnés se precisan para pilotar embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de eslora y motos de agua, sin límite de potencia, durante el día y a un máximo de 2 millas de un lugar de abrigo. Pero para poder ser sede de este tipo de exámenes, se precisan al menos 15 personas que quieran sacar dicha autorización, y por el momento el club solo cuenta con 8.

De tres socorristas a uno

La entidad cuenta con otros escollos. Con el anterior gobierno local del PP, el regidor Ramiro Varela "adoitaba solicitar tres socorristas para a tempada de verán, de maneira que dous quedaban nas piscinas municipais e un viña para o clube náutico. Pero este ano o executivo actual só pediu un" y el club no puede costear el salario de un socorrista. El colectivo, además, reiteró en varias ocasiones al actual regidor, Óscar Val, a que el Concello licitase el chiringuito del pantano en Brocos (como hace Vila de Cruces con el de la playa fluvial de A Carixa) para generar ingresos. El club náutico también recrimina al gobierno de PAyJ por la demora en colocar aseos junto al citado chiringuito. "Luis Calvo ía traer aseos e ao final, pero por cortesía dunha empresa, dispoñemos de baños de obra", añade.

Oro también propone que el club asuma la organización de 'Goza do Ulla', una iniciativa en la que participan 20 municipios bañados por este río y que ayuda a difundir su valor paisajístico y arquitectónico. «Goza do Ulla leva sen organizarse aquí en Agolada dous ou tres anos. Daquelas, o Concello non limpou un sendeiro e non puideron organizarse as rutas. Agora dixémoslle que desde o clube podíamos poñer en marcha unha combinación de andainas e actividades náuticas, porque as rutas de senderismo poden transcurrir pola Eira da Xoana, en Ramil, pero tamén por paraxes de Brocos ou de O Sexo».

Microcistina

Decíamos antes que el volumen de agua embalsada condicionará la realización de actividades y también el aforo del Umbra Festival. Esta cuestión, y también la calidad del agua, determinará su uso. Al río Arnego y al Ulla llegan no solo vertidos de purines, sino también aguas residuales tratadas de Antas, Melide, Monterroso, Agolada y parte de Rodeiro. Por eso, cuando hay escasez de precipitaciones y el embalse no tiene actividad de producción eléctrica, prolifera la microcistina, una cianobacteria que tiñe el agua de verde.