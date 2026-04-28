Solidaridad
El CEIP Ramón de Valenzuela cambia libros por alimentos
redacción
Silleda
El alumnado del CEIP Ramón de Valenzuela, de A Bandeira, acude este miércoles a la feria de la localidad para organizar un mercadillo solidario. Los y las alumnas entregarán libros expurgados del centro a aquellas familias que quieran entregar a cambio alimentos no perecederos o dinero con el que los y las estudiantes de mayor edad comprarán comida que también van a entregar al programa Silleda Solidaria, que se encargará de distribuirlos entre las familias vulnerables del municipio.
Es la primera vez que el centro educativo pone en marcha esta iniciativa. El alumnado estará en la feria entre las 9.00 y las 13.00 horas, y se irán rotando las clases para permitir la participación de todos.
- La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
- La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina
- Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
- Ofrenda floral y palas en lo alto para despedir en el mar a David Castro, 'Piris
- Trabajadores autónomos protestan en Vigo por la subida de un 42 % de la base mínima a societarios y colaboradores
- «No me estorba la terraza»