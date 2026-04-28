El CEIP Ramón de Valenzuela cambia libros por alimentos

El alumnado del CEIP Ramón de Valenzuela, de A Bandeira, acude este miércoles a la feria de la localidad para organizar un mercadillo solidario. Los y las alumnas entregarán libros expurgados del centro a aquellas familias que quieran entregar a cambio alimentos no perecederos o dinero con el que los y las estudiantes de mayor edad comprarán comida que también van a entregar al programa Silleda Solidaria, que se encargará de distribuirlos entre las familias vulnerables del municipio.

Es la primera vez que el centro educativo pone en marcha esta iniciativa. El alumnado estará en la feria entre las 9.00 y las 13.00 horas, y se irán rotando las clases para permitir la participación de todos.