Carmiña Moda crece sin cambiar de esencia tras 37 años en Silleda

Carmiña Moda vuelve a abrir sus puertas en Silleda con más metros, una imagen renovada y la misma vocación de comercio de proximidad con la que nació hace ya 37 años. El establecimiento que regentan las hermanas Patricia y Yolanda Mato González reabrió este sábado, 25 de abril, después de tres días cerrado para culminar una reforma que se inició a principios de mes, coincidiendo con la Semana Santa, y que se concentró en la parte posterior del local.

La intervención permitió ampliar la tienda y reorganizar varios espacios para responder a una demanda creciente de la clientela. La sección de hombre gana ahora amplitud y comodidad, mientras que la zona de ceremonia, que ya era uno de los reclamos del negocio, dispone de una exposición más holgada. La tienda también reserva un espacio específico para calzado, complementos y accesorios de mujer, líneas que habían ido creciendo en los últimos años.

Áreas de complementos y calzado y de ceremonia. / Bernabé / Javier Lalín

«Queremos así mellorar a experiencia dos nosos clientes, queremos seguir apostando polo rural. Cambiamos, pero a nosa esencia sigue sendo a mesma. Gracias por acompañarnos neste camiño, este mes de marzo cumprimos 37 anos», explica Yolanda Mato González.

«Queremos así mellorar a experiencia dos nosos clientes, queremos seguir apostando polo rural. Cambiamos, pero a nosa esencia sigue sendo a mesma. Gracias por acompañarnos neste camiño, este mes de marzo cumprimos 37 anos» Yolanda Mato González

La reforma llega en un momento de madurez para uno de los comercios textiles veteranos de la zona. Carmiña abrió sus puertas el 15 de marzo de 1989 como tienda de ropa y mercería, impulsada por Carmen González Costoyas. Cuatro años después se incorporó al proyecto su marido, Manolo Mato Frade, y el negocio sumó la línea masculina. En 2005, Patricia y Yolanda Mato González tomaron las riendas del establecimiento y reforzaron una oferta que con el tiempo fue incorporando ropa de fiesta, calzado y complementos, además de marcas nacionales e internacionales y opciones más económicas para el día a día.

Ahora, esa evolución se traduce también en metros y en una distribución más adaptada a los hábitos actuales de compra. Patricia Mato señala que la obra responde a una necesidad que venían detectando desde hace tiempo. «Fixemos esta reforma pola demanda que había sobre todo no caso das mulleres co tema de zapatos e de complementos e que todo o mundo nos animaba a que cada vez compráramos un pouquiño máis e quedábanos a tenda un pouquiño pequena para expoñer todo isto», apunta.

«Fixemos esta reforma pola demanda que había sobre todo no caso das mulleres co tema de zapatos e de complementos, que todo o mundo nos animaba a que compráramos un pouquiño máis e quedábanos a tenda pequena para expoñer todo isto» Patricia Mato González

Hasta ahora, la exposición de calzado y accesorios convivía con la ropa, lo que dificultaba que cada producto tuviese el protagonismo suficiente. «Ao principio estaba limitada a exposición, mezclada coa roupa e, claro, non se apreciaba ben o tema de calzado, complementos e accesorios. Buscabamos dedicar unha zona exclusiva a esa parte de artigos para que a experiencia dos clientes fora un pouquiño mellor e se vira un pouquiño mellor exposta», añade Yolanda.

La ampliación permite dar más presencia a dos secciones ya consolidadas en la tienda, la masculina y la de ceremonia, que se habían quedado pequeñas dentro del local. «Creamos unha sección masculina, porque se nos quedaba pequena, igual que a de ceremonia. A de ceremonia quedábanos sempre moi apretada, non lucía o suficiente e era necesaria tamén unha parte un pouquiño máis dedicada ás prendas máis exclusivas, máis selectas para tema de bautizos, de comunións, de bodas…», detalla Patricia.

Graduaciones

Entre esas nuevas necesidades, las responsables de Carmiña Moda destacan el peso creciente de las graduaciones, especialmente entre la clientela más joven. «Cada vez está máis en auxe o tema das graduacións. Levamos como dous anos vendo que case ten máis importancia unha graduación que unha boda, que a xente nova arréglase moito máis para graduación que para unha boda», comenta Yolanda.

Patricia Mato coincide en que los usos de la moda de vestir han cambiado. «Eu digo que xa non só a boda, senón o tema de fin de ano. Antes arréglabamosnos para fin de ano, a xente sobre todo os nenos querían ir de traxe e agora fin de ano véndense os traxes para as graduacións e despois aprovéitanse para o tema de fin de ano», explica.

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Horario

Con esta reforma, Carmiña Moda refuerza su apuesta por el rural y por un comercio cercano que ha ido adaptándose a cada etapa sin romper con sus orígenes. El negocio mantiene su horario habitual de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas; por la semana también de 16.30 a 20.30, y los sábados de 17.00 a 20.30. En julio y agosto, tras el inicio de las fiestas de verano, el establecimiento cierra los sábados por la tarde hasta mediados de septiembre.