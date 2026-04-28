Carboeiro honrará bajo carpa a la Virxe da Cruz

Los vecinos y vecinas de la parroquia de Carboeiro, en Silleda, mantienen la programación de sus festejos en honor a la Virxe da Cruz, previstos para este sábado, 2 de mayo. La iglesia no puede emplearse, dado que parte del techo y del tejado se desplomaron en la madrugada del 10 al 11 de este mes, de modo que la misa de las 20.30 horas será bajo carpa, en el campo de la fiesta, e incluye procesión. Los actos religiosos están precedidos por una caminata circular, que comienza a las 18.00 horas de Carboeiriño y transcurrirá por Martixe y Ansemil. No es necesario inscribirse para participar Tras la misa y procesión, a las 21.30 horas comienza una cena popular servida por A Roda y que estará amenizada por el repertorio musical del Dúo Pachi Show.