140 cruceños conocen los encantos de Cambados y A Toxa

Un grupo formado por 140 personas participó en la excursión organizada por el Concello de Vila de Cruces a localizaciones de las Rías Baixas. Los vecinos del municipio dezano disfrutaron el domingo de una jornada soleada que les permitió recorrer la ría en catamarán, ver bateas y degustar mejillones. Tras realizar un paseo por la Illa de A Toxa, el grupo finalizó la jornada con un recorrido y una comida en Cambados. El alcalde, Luis Taboada, y la concejala Noemi Lois acompañaron a sus convecinos en esta excursión.