Samba ya tiene fecha para descansar en paz: su cuerpo repatriado este jueves

El cuerpo de Samba Coumba Ndao, el hombre senegalés que falleció la semana psada en Rodeiro víctima de un tumor, será repatriado este jueves. El féretro será trasladado en avión hasta Madrid a las 13.30 horas, para llegar a la capital española a las 14.10. La compañía Air Algerie se encargará de este viaje, al igual que el vuelo desde Madrid al aeropuerto internacional Blaise Diagne, en la ciudad senegalesa de Ndiass, a donde llegará pasada la medianoche.

La repatriación de Samba fue posible a la aportación solidaria de vecinos de Rodeiro y de otras partes de la comarca dezana. En un tiempo récord, en casi dos días, se reunieron cerca de 8.000 euros, por encima de los 7.000 precisos para afrontar los gastos de la repatriación. El dinero sobrante será enviado a su familia.