"El lago de los cisnes" visitará A Estrada el 27 de noviembre

El Concello de A Estrada presenta una de las citas culturales más destacadas de su programación para este año: "El Lago de los Cisnes", a cargo de la International Ballet Company, que tendrá lugar el viernes 27 de noviembre en el Teatro Principal.

Se trata de una oportunidad excepcional para el municipio, que podrá disfrutar de un espectáculo de primer nivel, "habitual nos grandes teatros de cidades como Madrid", contaba la concejala de Cultura Lucía Seoane en la presentación. "El lago de los cisnes" llega a A Estrada gracias a una confluencia de circunstancias muy poco habituales. La compañía, integrada por solistas de Moldavia, Ucrania, Italia y otros países, incluye esta parada dentro de su gira 2025-2026, tras ajustar su calendario de actuaciones en Galicia.

Así, el público estradense tendrá la ocasión de disfrutar de una de las obras más emblemáticas del ballet clásico y con música muy reconocible a nivel popular, del inolvidable Piotr Ilich Tchaikovsky. Se trata de una producción de gran formato, con un amplio elenco y una cuidada puesta en escena que "polas súas características e orzamento non adoita formar parte de la programación habitual del concello".

La concejala de Cultura, Lucía Seoane, afirma sentirse "moi orgullosa por lograr traer a Estrada un espectáculo destas características e nivel artístico". Recordó además, que desde 2011, el Concello de A Estrada mantiene un firme compromiso con una programación cultural de calidad, accesible y con precios populares. En esta ocasión, y debido a la envergadura del espectáculo, el precio de la entrada será de 30 euros, ya que "o Concello subvenciona unha parte importante da mesma o que permitirá ó público da Estrada disfrutar esta representación a un prezo inferior ó de outras ciudades onde tamén se exibirá", aclara la responsable de Cultura.

Las entradas estarán a la venta a partir de este martes en el Departamento de Cultura del Concello. Asimismo, podrán adquirirse a través de la página web de la productora www.4tickets.cat/ibc con un gasto de gestión de 1,50 euros por operación.

Desde el Concello de A Estrada se invita a toda la ciudadanía y al público de la comarca a aprovechar esta "oportunidade única para disfrutar na Estrada dun espectáculo internacional de primer nivel. Un fito histórico xa que nos 80 anos de historia do Teatro Principal tivemos unha proposta semellante".

El espectáculo

El espectáculo El lago de los cisnes, interpretado por la International Ballet Company, es una de las propuestas más destacadas dentro de su actual gira internacional. Se trata de una de las obras más emblemáticas del repertorio del ballet clásico, con música del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski, considerada una auténtica obra maestra del género. Fue compuesto entre 1875 y 1876 y su estreno tuvo lugar el 4 de marzo de 1877 en el Teatro Bolshói, en Moscú. Aunque hoy es uno de los ballets más famosos del mundo, su primera representación apenas tuvo éxito. La versión que lo consolidó como un clásico fue la revisión coreográfica de 1895 en San Petersburgo, a cargo de Marius Petipa y Lev Ivanov.

El espectáculo contará además con la participación de destacados solistas internacionales como Cristina Terentiev y Aleksandru Balan, en los papeles principales de Odette y el príncipe Sigfrido. La coreografía corre a cargo de Marius Petipa y Lev Ivanov con un libreto de Vladimir Begichev y Vasili Geltser. El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas, divididas en dos partes (55 y 50 minutos) con un descanso de 20 minutos. La obra se estructura en cuatro actos: El jardín del castillo del príncipe Sigfrido, La orilla del lago, El castillo del príncipe y nuevamente La orilla del lago.

"El lago de los cisnes" de la International Ballet Company / FDV/Externas

La pieza narra la historia del príncipe Sigfrido, quien se enamora de Odette, una joven víctima de un hechizo lanzado por el malvado brujo Von Rothbart, que la condena a vivir convertida en cisne durante el día. Solo el amor verdadero podrá romper el encantamiento, aunque el engaño y la traición pondrán a prueba ese vínculo.

La compañía

La International Ballet Company es una compañía de danza de carácter internacional dedicada a la interpretación y difusión del ballet clásico. Fundada por los bailarines moldavos Cristina y Alexei Terentiev, reúne a artistas de diferentes países como Italia, Inglaterra, España o Moldavia. Su propuesta artística se centra en mantener viva la tradición del ballet clásico, respetando las coreografías originales y cuidando tanto la técnica como la interpretación dramática. El repertorio de la compañía incluye algunos de los títulos más emblemáticos de la historia de la danza, como El lago de los cisnes, El cascanuecesLa bella durmienteGiselle o Don Quijote. Además, presentan galas que reúnen fragmentos destacados de estas obras.

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La International Ballet Company desarrolla una intensa actividad de giras, actuando en teatros y auditorios de distintos países, especialmente en España y Europa. A diferencia de grandes compañías estatales, funciona como una entidad privada de producción artística, lo que le permite una mayor flexibilidad en sus giras y programación.