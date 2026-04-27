Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atentado contra TrumpEmpleo tecnológicoVillareal - Celta40 años EntrimeñaVigo a 30 grados
instagramlinkedin

Casi mil rayos en Galicia

Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro en Rodeiro: «Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió»

Lo que era una tarde tranquila y soleada de domingo se tornó en una situación peligrosa por la cantidad de hielo que llegó a acumularse en muy pocos minutos en la calzada

Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago

Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago

Cedido

David Suárez

Santiago de Compostela

El tiempo en Galicia no deja de sorprender. Varios conductores que este domingo circulaban hacia Santiago se vieron sorprendidos en el Alto do Faro, en Rodeiro, por una fuerte granizada que los obligó a detenerse por completo debido a la intensidad y cantidad de hielo que llegó a acumularse en muy pocos minutos en la calzada.

En las imágenes recogidas por uno de estos conductores y que acompañan a esta noticia, puede observarse como un gran manto blanco cubre toda la carretera e impide el paso de los vehículos que, tan solo 200 metros antes, circulaban sin ningún problema y con el cielo despejado. Tal y como explica María Sánchez, una mujer que viajaba en ese momento por el Alto do Faro, «nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió», asegura.

Los vehículos atrapados este domingo en el Alto do Faro tras la fuerte granizada

Los vehículos atrapados este domingo en el Alto do Faro tras la fuerte granizada / Cedida

Una frontera natural entre Pontevedra y Lugo

Con sus 1.187 metros de altitud, el Alto do Faro actúa como frontera natural entre Pontevedra y Lugo. Es muy popular por sus rutas de senderismo, ya que es el punto más elevado de la provincia pontevedresa y separa las comarcas del Deza y Chantada, dividiendo las cuencas del Miño y del Ulla.

Casi mil rayos registrados

Pese a que la de este domingo fue una jornada de cielos despejados y altas temperaturas en buena parte de Galicia, la formación de tormentas aisladas en zonas de interior dejaron cerca de 1.000 rayos en nuestra comunidad.

Noticias relacionadas

Tal y como muestra el mapa que facilita Meteogalicia, de las 16:00 horas a las 20:00 horas se registraron un total de 985 rayos, localizados principalmente en la zona donde ayer el granizo bloqueó el tráfico de camino a Santiago de Compostela, donde en tan solo una hora llegaron a caer 323.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
  2. La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
  3. Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
  4. Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
  5. Ofrenda floral y palas en lo alto para despedir en el mar a David Castro, 'Piris
  6. Trabajadores autónomos protestan en Vigo por la subida de un 42 % de la base mínima a societarios y colaboradores
  7. «No me estorba la terraza»
  8. Dos vecinos frenan con un torniquete la hemorragia de un motorista herido en Vigo

Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro en Rodeiro: «Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió»

A Estrada solicita un crédito para realizar la reforma de la Carballeira de Melania

La campaña de ensilado será escasa y de mala calidad por la falta de lluvia al inicio de la primavera

La campaña de ensilado será escasa y de mala calidad por la falta de lluvia al inicio de la primavera

El club Castillo Ulla-Deza retira residuos y limpia caminos de acceso a los dos cauces

Dozón demolerá el antiguo palco de la música en la zona del parque y de las piscinas

Dozón demolerá el antiguo palco de la música en la zona del parque y de las piscinas

La Diputación cierra el 4 de mayo la solicitud de ayudas a cooperativas agroganaderas

Cuatro concellos reciben 11.000 euros para espectáculos este verano

Lalín llena una gala por Aspadeza y Aranes

Tracking Pixel Contents