La Farola vuelve ¿a su sitio?

El debate regresó ayer al corazón de A Estrada, al menos entre los numerosos vecinos que asistían atónitos al regreso al pueblo de un "símbolo del estradensismo". Operarios de la firma Taboada y Ramos iniciaron la reconstrucción de la Farola, poco más de tres meses después de su retirada por las obras de peatonalización de toda la zona. Los primeros trabajos se centraron en la reconstrucción de su base, que se está realizando piedra a piedra. Sin embargo, lo que más está llamando la atención es la ubicación elegida para colocarla, alejada del centro de la plaza, el que ha sido su lugar de privilegio durante décadas. Este cambio no ha gustado a muchos, especialmente después del referéndum popular que obligó en su día a frenar su traslado a otra zona.

Pocos habrían imaginado hace unos meses que la peatonalización de la popularmente bautizada como plaza de la Farola -Praza de Galicia para los más ortodoxos- daría tanto que hablar, especialmente teniendo en cuenta las críticas a obras recientes y más "arriesgadas" como la reforma de los jardines municipales y la plaza del Concello. Esto parecía mucho más sencillo; empedrado siguiendo la Calvo Sotelo, mobiliario a juego y algún detalle con toque nostálgico para dar el elemento humano. Y entonces llegó ella. El gobierno local presentó su proyecto para la zona y este contemplaba un cambio de ubicación para la Farola, esa que durante décadas ha completado la que probablemente sea la imagen más icónica de A Estrada con el edificio del Escobero detrás. La idea era realizar un traslado a la isleta donde hasta ahora estaba la estatua de los caballos. Aquello hizo daño en el corazoncito estradense y arreciaron las críticas. Todo acabó en un referéndum histórico en el que el pueblo no hizo prisioneros; la Farola se quedaba en su sitio.

Imagen aérea del centro de la plaza, con la farola levantándose ahora junto a la carretera y el círculo central en piedra a unos metros. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Esa decisión popular obligó al Concello de A Estrada a modificar su proyecto, aceptando que la Farola seguiría en la plaza. Sin embargo, lo hacía con una letra pequeña que muchos pasaron por alto en plena efervescencia de poder popular, la Farola se movería unos metros. Este pequeño cambio incidía en la misma idea sobre la que se sustentaba la mudanza inicial, dejar la plaza de la Farola como un espacio diáfano en el que poder organizar eventos -sí, la Panorama incluida-. Meses después, y con la obra de peatonalización encarando sus tres últimas semanas hacia su estreno -no estará la Panorama pero sí la París de Noia- muchos vecinos han comenzado a entender lo que implicaban aquellos metros. La Farola vuelve a levantarse poco a poco, aunque ahora estará ubicada junto a la carretera y no en el espacio central que tenía hasta ahora.

Las piedras llegaron el palés y se fueron juntando como un puzzle. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Seamos sinceros, la imagen chirría y más después de ver como durante las últimas semanas los trabajadores marcaban con mimo el centro de la plaza. Allí, donde siempre estuvo la Farola, se dibujó un círculo de piedras, una especie de épico crómlech moderno en cuyo centro muchos intuían que luciría la Farola. Pero no será así. En el centro de la plaza hay un círculo en cuyas piedras se podrá leer "Praza de Galicia", qué ironía. Este descubrimiento no gustó a algunos de los presentes en una mezcla de "te lo dije", "ahí no pinta nada", "falta verde" y el manido palco de la orquesta.

Volviendo a construir la base de piedra de la Farola. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

A unos diez metros de allí, entre dos futuras jardineras, es donde se está levantando de nuevo la Farola. La primera fase de su regreso afecta a su base de piedra. Esta fue retirada en su día piedra a piedra y ahora tendrá que volver a montarse de nuevo como un puzzle. En la jornada de ayer, los operarios iban dando forma a esa figura, encajando pieza a pieza hasta formar un círculo que después trasladar y asentar en su ubicación final. A media tarde la estructura de piedra lucía casi rematada. El siguiente paso será la instalación de la farola propiamente dicha. Esta también se retiró por partes y fue enviada para su restauración, ya que el paso del tiempo había hecho mella en muchas de sus piezas.

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Sea como sea, queda claro que la Farola ya no manda en su reino. Quizás algún día hablar de la plaza de la Farola sea un término olvidado, como la Gran Vía, la cuesta de la Seat, las casas baratas o Bedelle. Quizás incluso algún día ya no haya farola en la farola.