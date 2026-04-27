A Estrada solicita un crédito para realizar la reforma de la Carballeira de Melania

El Concello de A Estrada ha acordado solicitar un préstamo de 746.100 euros con el que financiará varias inversiones previstas en los presupuestos municipales del 2026. La mayor de las partidas incluidas dentro de este plan es la destinada a la reforma de la conocida como Carballeira de Melania, una superficie ubicada entre las calles San Antón y Gradín que el gobierno local busca convertir en un nuevo “pulmón verde” en el corazón de A Estrada. En concreto, se servan 200.000 euros para llevar a cabo esta reforma. Esta cuantía está únicamente destinada a la obra, a la que hay que sumar la cuota de arrendamiento anual de los terrenos, que se incluirá dentro de las partidas del departamento de Urbanismo.

El alcalde, Gonzalo Louzao, explicó en su día que disponen ya de una propuesta preliminar para el diseño del recinto, que se concretará una vez formalizada la cesión de los terrenos. Como avance, explicó que la idea pasa por combinar una amplia zona verde con la reserva de un área de estacionamiento junto a la urbanización de chalés situada a escasos metros de la iglesia parroquial. Para integrar la carballeira en la malla urbana, se optará por la retirada del muro que actualmente la separa de la calle San Antón. El proyecto mantendrá la estructura natural del terreno, apostando por una humanización respetuosa con la vegetación y el arbolado existentes. Será también necesario analizar soluciones técnicas para salvar la pendiente del terreno.

En cuanto al resto de proyectos municipales que se financiarán con este préstamo, la segunda partida más alta será la destinada a la reposición y pavimentación de vías públicas, con 150.000 euros consignados. También se incluyen 75.000 euros en la resposición de edificios y construcciones; 75.000 en la compra de material para el alumbrado público; 77.100 en una mejora que afecta al entorno del centro de salud; y 50.000 para mejoras en las instalaciones de la playa fluvial. Habrá además dos partidas, de 29.040 y de 18.150 euros que se destinarán a la reforma del edificio y a la adquisición de maquinaria para el centro de la Galiña Azul. Figuran igualmente otras dos partidas de menor cuantía previstas para mejoras en centro educativos.

Noticias relacionadas

Este préstamo está ahora en exposición pública para que las entidades bancarias interesadas en concederlo presenten sus ofertas.