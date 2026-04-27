Infraestructuras
Dozón demolerá el antiguo palco de la música en la zona del parque y de las piscinas
Licita la reurbanización del entorno por más de 590.000 euros e incluye una zona de aparcamiento
Desde mediados de semana y hasta el 12 de mayo el Concello de Dozón mantiene abierto el plazo de presentación de ofertas para reurbanizar y mejorar el entorno del centro sociocultural, del parque público y de las piscinas. Estos servicios ocupan una superficie de 7.440 metros cuadrados y precisan obras de mejora en accesibilidad y eficiencia energética. El proyecto, redactado ya en 2024 por Guillermo López-Montesinos, cifra los trabajos en 592.519 euros y establece un plazo de ejecución de 6 meses. Esta intervención ya obtuvo en mayo del año pasado una ayuda del Plan Provincia Extraordinaria que cubre todo el coste.
La idea de Dozón es mejorar los accesos eliminando escaleras innecesarias y ensanchando rampas, a la vez que crea una zona ordenada de aparcamiento, en la que será preciso talar seis árboles y a la que se podrá acceder mediante una vía con dos sentidos de circulación. Hay que eliminar, además, instalaciones que ya no se emplean, como el antiguo palco de la música y aquellos elementos de juegos del parque infantil que estén deteriorados. El proyecto recomienda, por otra parte, retirar las baldosas hidráulicas de hormigón en las zonas peatonales, para mejorar la seguridad de los y las usuarios.
Zona biosaludable
En cuanto a nuevas dotaciones, en la fachada trasera del edificio sociocultural se instalará un parque biosaludable para personas mayores así como bancos y mesas de hormigón prefabricado y luminarias tipo LED. Esta nueva iluminación supondrá un ahorro energético notable en comparación con las actuales de vapor de sodio, puesto que a las cinco horas de su encendido reducirán su potencia. Este proyecto no tiene que ser sometido a trámites medioambientales. El documento apunta que no es preciso modificar la red de aguas grises (son las de duchas) porque se encuentra en buen estado.
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