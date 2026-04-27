La Diputación cierra el 4 de mayo la solicitud de ayudas a cooperativas agroganaderas

La Diputación mantiene abierto hasta el 4 de mayo la solicitud de ayudas por valor de 700.000 euros destinadas a cofradías de pescadores y cooperativas agroganaderas. En el caso de los colectivos agroganaderos, disponen de una partida global de 350.000 euros para apoyar inversiones destinadas a mejorar servicios así como la venta, transformación y valorización de sus productos. Las subvenciones provinciales también sufragarán la formación técnica y de asesoramiento o el empleo de nuevas tecnologías y de energías renovables. Cada entidad podrá obtener un máximo de 45.500 euros, siempre que esta cuantía no supere el 65% del presupuesto de la iniciativa para la que se pide el aporte económico.

Las bases de esta convocatoria se publicaron en el BOP del 1 de abril y, en el caso de las cofradías de pescadores, contarán con una partida también de 350.000 euros para financiar inversiones y gasto corriente, divididas entre 100.000 para adquirir material de vigilancia, equipos informáticos, mobiliario, construcciones o formación, y 250.000 para combustible, electricidad, adquisición de siembra, gastos de personal y ropa impermeable o hidrotérmica. El tope por entidad es de 20.000 euros, pero no puede superar el 80% del presupuesto de la medida que quiere subvencionarse.