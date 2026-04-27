Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atentado contra TrumpTransformación Plaza de EspañaAbusos laboralesVillareal - CeltaDe Mali al CunqueiroUn año del gran apagón
instagramlinkedin

Apoyo de la administración

La Diputación cierra el 4 de mayo la solicitud de ayudas a cooperativas agroganaderas

Destina 350.000 euros a financiar inversiones para la mejora de servicios y venta de productos

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Lalín

La Diputación mantiene abierto hasta el 4 de mayo la solicitud de ayudas por valor de 700.000 euros destinadas a cofradías de pescadores y cooperativas agroganaderas. En el caso de los colectivos agroganaderos, disponen de una partida global de 350.000 euros para apoyar inversiones destinadas a mejorar servicios así como la venta, transformación y valorización de sus productos. Las subvenciones provinciales también sufragarán la formación técnica y de asesoramiento o el empleo de nuevas tecnologías y de energías renovables. Cada entidad podrá obtener un máximo de 45.500 euros, siempre que esta cuantía no supere el 65% del presupuesto de la iniciativa para la que se pide el aporte económico.

Las bases de esta convocatoria se publicaron en el BOP del 1 de abril y, en el caso de las cofradías de pescadores, contarán con una partida también de 350.000 euros para financiar inversiones y gasto corriente, divididas entre 100.000 para adquirir material de vigilancia, equipos informáticos, mobiliario, construcciones o formación, y 250.000 para combustible, electricidad, adquisición de siembra, gastos de personal y ropa impermeable o hidrotérmica. El tope por entidad es de 20.000 euros, pero no puede superar el 80% del presupuesto de la medida que quiere subvencionarse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
  2. La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
  3. La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
  4. Fallece el fundador de la escuela viguesa Dance Academy
  5. Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
  6. Detenidas en Vigo tres mujeres de una misma familia por un presunto entramado de trata y explotación sexual
  7. La madre de un vigués al que trasplantaron el hígado con tres años: «Cada día pienso en la familia del donante y en su generosidad»
  8. La campaña del pulpo afronta sus últimos días antes de la veda, con más de 205.000 kilos y 2,4 millones en O Morrazo

El club Castillo Ulla-Deza retira residuos y limpia caminos de acceso a los dos cauces

A Estrada solicita un crédito para realizar la reforma de la Carballeira de Melania

Dozón demolerá el antiguo palco de la música en la zona del parque y de las piscinas

Dozón demolerá el antiguo palco de la música en la zona del parque y de las piscinas

La Diputación cierra el 4 de mayo la solicitud de ayudas a cooperativas agroganaderas

Cuatro concellos reciben 11.000 euros para espectáculos este verano

Lalín llena una gala por Aspadeza y Aranes

Santiago Calviño se suma al podio lalinense

Santiago Calviño se suma al podio lalinense

El Lalín recibe el trofeo de campeón de Preferente

El Lalín recibe el trofeo de campeón de Preferente
Tracking Pixel Contents