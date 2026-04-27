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Cultura no Camiño

Cuatro concellos reciben 11.000 euros para espectáculos este verano

Redacción

Lalín

Cuatro concellos de Deza participarán este verano en una nueva edición de Cultura no Camiño, el circuito de espectáculos escénicos y musicales promovido por la Xunta en municipios de las rutas xacobeas. La resolución de ayudas deja para la comarca 11.000 euros, repartidos entre Dozón, Lalín, Rodeiro y Silleda, mientras que Tabeirós-Terra de Montes no cuenta con ningún beneficiario.

La mayor aportación corresponde a Lalín, que recibirá 3.500 euros. El municipio, con 20.201 habitantes en la relación oficial, supera el umbral de los 20.000 vecinos y entra en el tramo de ayudas de hasta el 40% del coste de la programación. Los otros tres concellos dezanos incluidos en el circuito percibirán 2.500 euros cada uno: Dozón, con 1.028 habitantes; Rodeiro, con 2.317; y Silleda, con 8.860.

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La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude destina este año 230.000 euros a los 90 concellos gallegos adjudicatarios del programa. La edición de 2026, la decimocuarta de Cultura no Camiño, se desarrollará entre el 15 de junio y el 31 de agosto y llegará a 25 municipios de Pontevedra. Las ayudas servirán para cofinanciar la contratación de espectáculos profesionales gallegos de teatro, danza, narración oral, circo, magia y música. Cada concello deberá programar al menos dos actuaciones dentro del catálogo de la Axencia Galega das Industrias Culturais.

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