Cuatro concellos reciben 11.000 euros para espectáculos este verano

Cuatro concellos de Deza participarán este verano en una nueva edición de Cultura no Camiño, el circuito de espectáculos escénicos y musicales promovido por la Xunta en municipios de las rutas xacobeas. La resolución de ayudas deja para la comarca 11.000 euros, repartidos entre Dozón, Lalín, Rodeiro y Silleda, mientras que Tabeirós-Terra de Montes no cuenta con ningún beneficiario.

La mayor aportación corresponde a Lalín, que recibirá 3.500 euros. El municipio, con 20.201 habitantes en la relación oficial, supera el umbral de los 20.000 vecinos y entra en el tramo de ayudas de hasta el 40% del coste de la programación. Los otros tres concellos dezanos incluidos en el circuito percibirán 2.500 euros cada uno: Dozón, con 1.028 habitantes; Rodeiro, con 2.317; y Silleda, con 8.860.

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La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude destina este año 230.000 euros a los 90 concellos gallegos adjudicatarios del programa. La edición de 2026, la decimocuarta de Cultura no Camiño, se desarrollará entre el 15 de junio y el 31 de agosto y llegará a 25 municipios de Pontevedra. Las ayudas servirán para cofinanciar la contratación de espectáculos profesionales gallegos de teatro, danza, narración oral, circo, magia y música. Cada concello deberá programar al menos dos actuaciones dentro del catálogo de la Axencia Galega das Industrias Culturais.