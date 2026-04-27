Pesca
El club Castillo Ulla-Deza retira residuos y limpia caminos de acceso a los dos cauces
La temporada arranca este viernes, 1 de mayo, porque son masas de agua salmoneras
Miembros del club de pesca Castillo Ulla-Deza, en colaboración con el Concello de Silleda, acometieron este domingo una jornada de limpieza de residuos en el entorno de su coto. La basura acumulada incluye electrodomésticos y formaba parte, en varios, casos, de antiguos vertidos ilegales.
Aunque la temporada de trucha comenzó de forma general el pasado 15 de marzo, en estos tramos del Deza y del Ulla arrancará el próximo viernes, 1 de mayo, porque son masas de agua salmoneras. También en esa jornada se abre la pesca de reo, en este caso en todas las masas de agua. Para las dos especies la temporada remata el 31 de julio, y el salmón está vedado. En estas masas de agua salmoneras, el tamaño mínimo de la trucha ha de ser de 21 centímetros (en las aguas generales es de 19), con un tope de 4 capturas por día (6 en las del Asneiro y del Toxa, por ejemplo).
Además, desde la pasada semana y durante un mes este colectivo ha contratado a un tractorista para que desbroce los accesos a los ríos. En el Deza y el Ulla, a diferencia de otros cauces como el del Toxa y el del Asneiro, no se acumularon árboles ni ramas durante los temporales de invierno, porque son más anchos. En algunos puntos, entre las dos orillas del Ulla hay 50 metros de distancia. El club Castillo Ulla-Deza cuenta con 61 socios, media docena más que años atrás.
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