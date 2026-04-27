La campaña de ensilado será escasa y de mala calidad por la falta de lluvia al inicio de la primavera

El tren de borrascas que cruzó Deza y Tabeirós-Montes desde comienzos de año (fueron 13, sobre un total de las19 registradas desde el arranque del otoño) poco o nada influyó en el resultado final de la cosecha de hierba para silo. Al contrario, porque esas precipitaciones cayeron con tal intensidad y fueron tan seguidas que arrastraron el abono hasta los cauces de los ríos, contaminando sus aguas y minimizando el enriquecimiento de las tierras de cultivo. Con el arranque de la primavera, hubo varias jornadas de altas tempeturas pero sobre todo «un aire do norte que secou todo», explica el presidente de la cooperativa Campodeza, Manuel Pichel.

La hierba que se ensila durante estas semanas es pequeña y de mala calidad. Varias explotaciones comenzaron los trabajos de cosecha a comienzos de mes y solo realizarán un corte, «ainda que hai outras granxas que están agardando, a ver se chove e medra un pouco», apunta Pichel. Desde Cobideza su presidente, Jesús Manteiga, también apunta que varios socios están a la espera de cambios en las condiciones meteorológicas para ver si este alimento crece un poco más. ¿Puede afectar esta demora en el ensilado a la siembra de maíz? Pichel recuerda que el año pasado «o millo que se sembrou moi tarde, a mediados de xuño, deu mellores resultados que o que se sembrara antes do 20 de maio». Para ello, las cooperativas pueden emplear variedades de maíz de ciclo corto, idóneo para esas últimas siembras.

Los plásticos de silo, más caros

La mala calidad de la hierba para ensilar es una estocada más a un sector que en los últimos meses tuvo que enfrentarse a restricciones de movimiento de ganado por la dermatosis nodular, las negociaciones con la industria lechera para fijar los precios de los nuevos contratos y el impacto de la guerra de Oriente Medio en el precio no solo de los combustibles, sino también de los fertilizantes y hasta de los plásticos para silo. "Cando comezou a guerra, avisamos aos socios para que fixesen acopio de abonos" así como de plásticos para cubrir los rollos de hierba y los silos y, de alguna manera, poder capear la subida, recuerda Pichel. Pero en el caso del gasóleo no fue tan fácil. Campodeza dispone de una estación de servicio que, según los datos de Geoportal (del jueves, día 23) el litro de gasóleo A habitual está a 1,659 euros, mientras que el de gasóleo B, el habitual en maquinaria agrícola, se coloca en los 1,389, «e eu lembro a estar este tipo de gasóleo a 0,92 ou 0,93 céntimos», apunta el presidente de Campodeza. La única solución para contener estos gastos pasa por mantener el precio por hora de la persona que acude a ensilar o a realizar cualquier tarea agrícola a los socios de la cooperativa, pero sí habrá que subir el precio del combustible, para compensar esa escalada del valor del producto. El incremento ya se aplicó a los socios de Cobideza, como señala Jesús Manteiga.

Las incursiones del jabalí

Tanto la hierba como el maíz que se destinan a la producción de silo tienen otro enemigo en común, el jabalí. Este animal ya hizo varias incursiones en prados durante los meses de invierno para buscar lombrices de las que alimentarse, y es habitual que tras la siembra de maíz, entre de nuevo para revolver la tierra en busca del grano. En este sentido, cabe recordar que días atrás la Consellería do Medio Ambiente autorizó a la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín a poner en marcha medidas disuasorias sin que exista una denuncia previa por daños. Entre estas medidas figuran el empleo de perros atrailados para dispersar al animal y, en último caso, batidas con muerte.

El Tecor que preside José Luis Montoto ya echó mano de perros atrailados en Goiás y extenderá esta iniciativa a otras zonas (ya localizadas) con una notable densidad de esta especie salvaje. Desde hace años cada temporada de caza remata con todos los precintos cubiertos, o incluso con una prórroga, pero la movilidad de este animal y su capacidad de reproducción, con hembras que son fértiles más jóvenes, explica que su densidad se mantenga casi sin cambios de un año para otro.