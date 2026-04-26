Educación
Los tres centros se suman a las protestas del 6 de mayo para mejorar aulas
redacción
Vila de Cruces
Las asociaciones de padres y madres del colegio Cerdeiriñas, de Piloño, y del Nosa Señora da Piedade, del casco urbano de Vila de Cruces, así como el instituto Marco do Camballón, anuncian para el 6 de mayo una manifestación, que comenzará a las 19.00 horas en el citado instituto y rematará su recorrido en la Praza Juan Carlos I. De este modo, los tres centros de enseñanza de Vila de Cruces se suman a la convocatoria de movilizaciones que respaldan varios sindicatos y con las que instan a Educación a acometer mejoras en inmuebles y mejorar la ratio por aula, entre otras cuestiones. La Xunta apuntó días atrás que varias de estas medidas ya estaban en marcha.
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