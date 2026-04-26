Silleda subasta dos parcelas en Área 33 para atraer nuevas empresas

El Concello de Silleda ha aprobado la salida a subasta pública de dos parcelas municipales en el polígono empresarial Área 33. La medida busca activar suelo industrial disponible y favorecer la implantación de nuevos proyectos empresariales.

Ambos terrenos son de titularidad municipal y forman parte del Patrimonio Municipal del Suelo. El primero, de 991 metros cuadrados, está en la fase antigua del parque empresarial y procede de la modificación puntual número 1 del Plan Xeral, aprobada el día 13. La alcaldesa y responsable de Urbanismo, Paula Fernández Pena, señala que «esta actuación urbanística permitiu reordenar zonas verdes e solo industrial, resolver conflitos históricos de lindes na Área 33 e, ao mesmo tempo, xerar unha nova oportunidade para o futuro económico de Silleda».

La segunda parcela cuenta con 1.551,51 metros cuadrados y se sitúa en la nueva zona del polígono. Forma parte del suelo cedido al Concello tras el desarrollo de esta fase por parte de Xestur y, según la regidora, «agora, no marco deste mesmo expediente, se pon en valor para facilitar a implantación de nova actividade empresarial».

El precio base será de 60.550,10 euros para la parcela de 991 metros cuadrados y de 94.797,26 euros para la de 1.551,51 metros cuadrados, cantidades a las que se sumará el IVA. En conjunto, el valor de salida supera los 155.000 euros más IVA.

El procedimiento se realizará mediante subasta pública a sobre cerrado. Las personas o empresas interesadas deberán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Estado. El plazo finalizará el 25 de mayo. Las propuestas económicas se harán al alza y las parcelas serán adjudicadas a quienes presenten la mejor oferta.

El Concello fija condiciones para evitar operaciones especulativas y garantizar el uso efectivo de los terrenos. Las adjudicatarias tendrán que solicitar licencia en un plazo máximo de seis meses, iniciar las obras en tres meses desde su concesión y completar la edificación en dos años. El incumplimiento podrá derivar en penalizaciones e incluso en la reversión de la parcela al Concello.

Noticias relacionadas

Los ingresos obtenidos deberán reinvertirse en los fines del Patrimonio Municipal del Suelo.