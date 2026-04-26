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Sesión de salud, bienestar y vida natural

Asistentes a la ruta de senderimos.

Asistentes a la ruta de senderimos. / Cedida

El Museo Casa do Patrón organizó este sábado su XVI Seminario de Saúde, Benestar Social e Vida Natural. El programa arrancó con una ruta de senderismo por la mañana, mientras que la sesión vespertina abordó distintas ponencias sobre botánica y su poder curativo.

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