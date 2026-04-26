Rodeiro será capital caballar el 2 de mayo con la segunda fase del Gallego

Rodeiro acogerá el sábado 2 de mayo la segunda fase del Campeonato Gallego de Andadura Federada, una cita que situará al municipio como punto de encuentro para jinetes y aficionados al mundo ecuestre llegados de distintos puntos de Galicia. La prueba se celebrará en el recinto de la Rúa Gumersindo Areán y contará con horario de competición de mañana y tarde, de 11 a 13:30 y de 16 a 19 horas.

La tenencia de alcaldía, coordinada por Alberte Lamazares, destaca la importancia de esta cita para poner en valor la tradición ecuestre del municipio y para apoyar a uno de los colectivos con mayor arraigo en la zona. La organización se lleva a cabo en colaboración con entidades locales, especialmente con la Asociación Cabaleiros do Faro. «Para nós, traer este campionato a Rodeiro é unha prioridade. Traballamos por e para os nosos veciños, e o sector do cabalo é unha parte esencial da nosa identidade. Queremos que o 2 de maio sexa unha xornada de orgullo para os Cabaleiros do Faro e para todo o concello», señala Lamazares.

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Desde el Concello subrayan que la celebración de esta prueba supone un respaldo al asociacionismo, contribuye a la promoción turística del municipio y puede tener un impacto positivo en el comercio y la hostelería local durante la jornada. La administración local invita a la vecindad y a los amantes del caballo a acercarse para disfrutar de la competición.