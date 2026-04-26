El PSOE denuncia deuda, falta de diálogo y mala gestión

El Grupo Municipal Socialista de Forcarei votó en contra de la aprobación inicial del Presupuesto 2026 y del Plan Económico-Financiero 2026-2027, al considerar que ambos documentos reflejan desgobierno, improvisación y falta de diálogo. Denuncian que la alcaldesa, Belén Cachafeiro, ha elaborado las cuentas «de costas a oposición, sin negociación ni consenso», según la concejala Verónica Pichel. Añade que «o incremento do gasto corrente non responde á creación de novos servizos nin á mellora da calidade de vida, senón a unha deficiente planificación e a unha xestión incapaz de anticiparse ás necesidades do Concello».

El PSOE advierte también de incertidumbre en los ingresos por la falta de calendario fiscal y critica la posible delegación de la recaudación en el ORAL de la Diputación. Pichel señala que esta medida «suporía a perda de autonomía municipal e un prexuízo para a veciñanza, que tería que desprazarse uns 40 quilómetros para xestionar os seus impostos».

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Denuncian además que el presupuesto contempla nuevos créditos por más de 626.000 euros, lo que, afirman, incrementará la deuda municipal. Critican también contradicciones en los informes económicos, ya que se prevé estabilidad presupuestaria, pero el plan reconoce déficit en 2026. También exigen explicaciones sobre el destino de más de 1,7 millones de euros existentes en 2025.