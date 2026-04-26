Patrimonio natural
Los pescadores desbrozan varios accesos al río Asneiro y urgen la retirada de basura
Intervienen en el tramo entre el puente del TAV y el Muiño de Fraiz
Este sábado un grupo de pescadores decidió cambiar la caña por el material de desbroce, para retirar la maleza que obstruye varios de los accesos al río Asneiro, en Lalín. Su labor se centró en el tramo del cauce que discurre entre el puente del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Botos y el conocido como 'Muiño de Fraiz'. Los cuatro pescadores alertan no solo del mal estado que presentan estos accesos por la presencia de zarzas y otro tipo de maleza, sino de un problema que ya parece crónico en los ríos: la presencia de residuos tanto en el agua como en las orillas y fincas cercanas.
Nos referimos a ruedas de vehículos, plásticos agrícolas y hasta ropa y calzado, que quizá fueron arrastrados al agua durante las borrascas de invierno y que ahora, con el nivel del río ya demasiado bajo para estas épocas del año, se convirtieron en una especie invasora más. Esta basura es una dificultad más para las truchas que nadan aguas arriba para poder desovar. Las intensas lluvias de comienzos de año arrastraron la tierra de las raíces de muchos árboles, que acabaron desplomándose sobre el río. La normativa impide que las sociedades de caza y pesca retiren árboles caídos o nacidos dentro del cauce, pero es que estos elementos empeoran, como decimos, la reproducción y la supervivencia de la fauna fluvial. La decisión que tomó años atrás la Xunta para eliminar tostas en tramos de los ríos Deza, Ulla, Arnego, Furelos y Asneiro en aras de recuperar la densidad del mejillón de río no beneficia a la densidad de trucha, porque precisamente en esas tostas suele refugiarse durante el descenso del cauce en los meses de verano, por la escasez de precipitaciones.
Meses atrás, desde la Sociedade de Pesca e Caza de Lalín, así como desde la de Silleda se alertaba no solo del mal estado de los accesos y de los propios ríos, sino también del furtivismo, una actividad ilegal en la que se detectaron casos en tramos de pesca sin muerte o empleanzo anzuelos con arpón para capturar piezas por debajo del mínimo de 19 centímetros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Muere un joven de 25 años tras una caída cuando hacía prácticas de moto con la autoescuela en Nogueira de Ramuín
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- Así «evolucionarán» las apps de control de la pesca recreativa y profesional: el Gobierno lanza un contrato de dos millones para incluir «nuevas funcionalidades»
- La madre de un vigués al que trasplantaron el hígado con tres años: «Cada día pienso en la familia del donante y en su generosidad»
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»
- La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas