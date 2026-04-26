Los pescadores desbrozan varios accesos al río Asneiro y urgen la retirada de basura

Este sábado un grupo de pescadores decidió cambiar la caña por el material de desbroce, para retirar la maleza que obstruye varios de los accesos al río Asneiro, en Lalín. Su labor se centró en el tramo del cauce que discurre entre el puente del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Botos y el conocido como 'Muiño de Fraiz'. Los cuatro pescadores alertan no solo del mal estado que presentan estos accesos por la presencia de zarzas y otro tipo de maleza, sino de un problema que ya parece crónico en los ríos: la presencia de residuos tanto en el agua como en las orillas y fincas cercanas.

Nos referimos a ruedas de vehículos, plásticos agrícolas y hasta ropa y calzado, que quizá fueron arrastrados al agua durante las borrascas de invierno y que ahora, con el nivel del río ya demasiado bajo para estas épocas del año, se convirtieron en una especie invasora más. Esta basura es una dificultad más para las truchas que nadan aguas arriba para poder desovar. Las intensas lluvias de comienzos de año arrastraron la tierra de las raíces de muchos árboles, que acabaron desplomándose sobre el río. La normativa impide que las sociedades de caza y pesca retiren árboles caídos o nacidos dentro del cauce, pero es que estos elementos empeoran, como decimos, la reproducción y la supervivencia de la fauna fluvial. La decisión que tomó años atrás la Xunta para eliminar tostas en tramos de los ríos Deza, Ulla, Arnego, Furelos y Asneiro en aras de recuperar la densidad del mejillón de río no beneficia a la densidad de trucha, porque precisamente en esas tostas suele refugiarse durante el descenso del cauce en los meses de verano, por la escasez de precipitaciones.

Árboles caídos sobre el cauce. / Cedida

Meses atrás, desde la Sociedade de Pesca e Caza de Lalín, así como desde la de Silleda se alertaba no solo del mal estado de los accesos y de los propios ríos, sino también del furtivismo, una actividad ilegal en la que se detectaron casos en tramos de pesca sin muerte o empleanzo anzuelos con arpón para capturar piezas por debajo del mínimo de 19 centímetros.