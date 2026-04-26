Nueva York corona al Cocido lalinense con 450 comensales y comendadores

Nueva York se convierte hoy en una nueva capital del Cocido lalinense. La Casa de Galicia acoge desde la una de la tarde un acto multitudinario que combina gastronomía, emigración y promoción exterior, con la celebración de un capítulo extraordinario de la Encomenda do Cocido y una degustación para 450 personas.

La cita supone un nuevo paso en la proyección internacional de la Feira do Cocido, declarada de Interés Turístico Internacional, y llega con el aforo completo desde hace semanas. La elevada demanda confirma el interés generado por una convocatoria que reunirá a emigrantes gallegos residentes en Nueva York y en estados próximos, además de representantes institucionales y de la colectividad gallega en Estados Unidos.

Los cocineros preparando la carne. / Cedida

El capítulo especial de la Encomenda servirá para investir como nuevos comendadores a Ramiro Ruibal Fuentes, gerente del GDR y figura estrechamente vinculada durante años a la organización y promoción de la Feira do Cocido; al exalcalde de Lalín Rafael Cuiña Aparicio; al presidente de la Casa de Galicia de Nueva York, José Gil, lalinense nacido en Pareizo; a la cónsul de España en Nueva York, Marta de Blas; y al conselleiro de Cultura, José López.

Tras la parte protocolaria llegará el servicio del cocido, que será elaborado por tres cocineros lalinenses: Alberto Iglesias, de Casa Currás, y Álex Iglesias e Isabel Louzao, del restaurante La Robleda. El producto fue criado y adquirido en Estados Unidos, aunque tratado siguiendo los procesos tradicionales de Lalín, tanto en el salado como en el ahumado y en la preparación de las carnes. Las sobremesas, por su parte, serán íntegramente lalinenses, al haberse elaborado previamente en origen en la mayor parte de sus bases.

El personal de la Casa de Galicia colaborará con los cocineros en la preparación y servicio del menú, que se repartirá entre dos espacios: el comedor principal Rosalía de Castro y el comedor del restaurante de la entidad. Antes de la degustación, el público podrá disfrutar de la actuación del titiritero y artista lalinense Luchi Iglesias, con su personaje Don Cocho, y de la banda de gaitas de la escuela de la Casa de Galicia.

Entre los asistentes está prevista la presencia del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, personal del consulado vinculado a áreas como comercio y cultura, y los propios homenajeados. La cita refuerza el papel de la Encomenda como herramienta de promoción y convierte al Cocido en tarjeta de presentación de Lalín ante la colectividad gallega de Nueva York.

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La Feira do Cocido también se promociona en las calles. Así, Don Cocho despertó gran interés en el histórico barrio DUMBO, acrónimo de Down Under the Manhattan Bridge Overpass, en Brooklyn. Estaba prevista también una visita a la exposición del artista gallego Manolo Paz, que podrá verse en Park Avenue hasta septiembre.