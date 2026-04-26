Un modelo de éxito para la fiesta rural en A Estrada

La romería tradicional de San Xorxe de Cereixo, en A Estrada, cuenta con décadas de antigüedad, pero este año se cumplen diez tal y como la conocemos en su formato actual. Pasó de celebrarse durante tres domingos a concentrar toda la actividad en una única jornada grande, el "día da carne", el domingo siguiente al 23 de abril, festividad del patrón. Esta fiesta fue impulsada, junto con los vecinos, por el hoy alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, presidente de la comisión desde 2013. Fue en 2016 cuando se decidió estructurar la jornada en torno a una gran comida campestre capaz de reunir actualmente a cerca de mil personas. Desde entonces, cada edición combina gastronomía, tradición religiosa y una amplia programación cultural que se extiende desde primera hora de la mañana hasta la noche.

La fiesta ha recuperado en la última década su esencia más popular y comunitaria, convirtiéndose nuevamente en un punto de encuentro clave para el mundo rural. Lo que hoy se vive como una celebración multitudinaria comenzó como un esfuerzo por rescatar tradiciones que durante años habían quedado relegadas. "Dende a estampa do santo ata elementos simbólicos como o millo, as cacheiras ou as varas para guiar o gando, que os visitantes seguen recollendo como tradición, aínda que non teñan animais na casa", explica Gonzalo Louzao.

Procesión en el atrio de la iglesia de Cereixo. / FDV_Externas

Las actividades arrancan con misas cada media hora desde las nueve y media, seguidas de uno de los momentos más significativos como es la bendición de los animales, una tradición recuperada tras décadas en desuso y que este año reunió a "máis de cen cabalos, dándose a particularidade de que debemos ser a única festa que bendice o cabalo e o cabaleiro". Tanto los jinetes como los caballos participaban previamente en una ruta cuyo final tenía lugar a las puertas de la iglesia, donde el párroco realizaba las bendiciones. La música también ocupa un lugar central, con actuaciones continuas que incluyen coros parroquiales de toda A Estrada y agrupaciones tradicionales que mantienen vivo el vínculo con el entorno rural. Al mediodía, la celebración solemne dio paso a la procesión, acompañada por la Banda de Música Municipal, con posterior concierto.

La comida popular reunió bajo carpa a prácticamente un millar de comensales, como en años anteriores. Tras el banquete y la sobremesa, la música y la fiesta tomaron el protagonismo en el ya consolidado "tardeo". "Cando empezamos con isto do tardeo, de poñer as orquestras pola tarde, ninguén cría que podían funcionar e algún ata se ría; agora resulta que está de moda. Nós empezamos hai dez anos", reivindica Louzao.

Asistentes al "tarde" en Cereixo. / FDV_Externas

La afluencia de público ha crecido de forma notable. Según estimaciones basadas en el uso de aparcamientos y la venta de tickets, en los últimos años se han superado las 4.000 personas por edición, con visitantes procedentes no solo de la parroquia, sino también de municipios cercanos. "Hai xente que pasa aquí o día, da mañá á noite; outros veñen aos actos relixiosos, ao vermú ou a comer o polbo; outros a xantar e logo marchan, e moitos veñen adrede para o baile coas orquestras", comenta el presidente de la comisión. La romería se reafirma así como una cita de referencia que trasciende lo local.

El componente tradicional sigue siendo fundamental. San Xorxe, considerado protector de los animales, simboliza una época en la que estos eran esenciales para la vida cotidiana, actuando como fuerza de trabajo y sustento. La fiesta coincide, además, con el periodo de siembra del maíz, lo que refuerza su carácter simbólico ligado a la fertilidad y la abundancia.

Una década después de su recuperación, la romería demuestra que tradición y renovación pueden convivir, manteniendo viva una celebración que sigue uniendo a generaciones en torno a la cultura rural.