El Latexo Fest regresa el 15 de mayo con un DJ como reclamo estelar

Tras reunir a cerca de un millar de personas en su primera edición, el Latexo Fest regresa el día 15 de mayo como antesala de la Festa do Salmón y estrenando la gran carpa que se instalará en la plaza del Concello. Para la ocasión, el festival contará con 5 DJ. Uno de ellos será el estradense Carlos López, también parte de la organización. Este año sin embargo han decidido darle al Latexo un punto más y para ello contarán con la presencia de un Dj muy conocido a nivel nacional que se dará a conocer en los próximos días. Confían en que su sola presencia como reclamo les ayude a superar la cifra de asistencia marcada en 2025.

Por lo demás, el festival mantendrá sus señas de identidad. Será gratuito, dando comienzo en torno a las 22.15 horas y finalizando a las 3.00, para dejar también lugar a que la gente que acuda visite después los locales de ocio noctunos del pueblo.

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Desde el Pub Sky, uno de los promotores de este festival, también anunciaron música para los tardeos de la Festa do Salmón y de la Sidra, una iniciativa que funcionó muy bien el año pasado.