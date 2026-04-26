Festival
El Latexo Fest regresa el 15 de mayo con un DJ como reclamo estelar
Tras reunir a cerca de un millar de personas en su primera edición, el Latexo Fest regresa el día 15 de mayo como antesala de la Festa do Salmón y estrenando la gran carpa que se instalará en la plaza del Concello. Para la ocasión, el festival contará con 5 DJ. Uno de ellos será el estradense Carlos López, también parte de la organización. Este año sin embargo han decidido darle al Latexo un punto más y para ello contarán con la presencia de un Dj muy conocido a nivel nacional que se dará a conocer en los próximos días. Confían en que su sola presencia como reclamo les ayude a superar la cifra de asistencia marcada en 2025.
Por lo demás, el festival mantendrá sus señas de identidad. Será gratuito, dando comienzo en torno a las 22.15 horas y finalizando a las 3.00, para dejar también lugar a que la gente que acuda visite después los locales de ocio noctunos del pueblo.
Tardeo
Desde el Pub Sky, uno de los promotores de este festival, también anunciaron música para los tardeos de la Festa do Salmón y de la Sidra, una iniciativa que funcionó muy bien el año pasado.
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