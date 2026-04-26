Solidaridad
Lalín se vuelca en una gala solidaria que reúne a 400 personas por Aspadeza y Aranes
El evento organizado por la empresaria Meritxell Silva, con entrada simbólica de 3 euros, contó con actuaciones musicales, baile y un desfile de moda para recaudar fondos
El Salón Teatro de Lalín volvió a demostrar la fuerza de la solidaridad vecinal en una gala que colgó el cartel de lleno y reunió a unas 400 personas en torno a Aspadeza y Aranes. La cita, impulsada por la empresaria Meritxell Silva, convirtió la tarde del domingo en una celebración colectiva en la que el entretenimiento sirvió para apoyar el trabajo de dos colectivos muy arraigados en la comarca.
Con una entrada simbólica de 3 euros, el público respondió de forma masiva a una convocatoria pensada para todos los públicos. El cantante César Romero ejerció de presentador y fue guiando un espectáculo en el que se alternaron la música, el baile y la moda. Sobre el escenario actuaron los bailarines de la escuela de artes Flow, la charanga Ardores y el solista lalinense Pachi, que aportaron ritmo y cercanía a una velada marcada por el ambiente festivo.
La gala incluyó también un desfile de moda con la participación de establecimientos lalinenses como Colorín Colorado, Urban Teen, Foot on Mars y C&C. La implicación de negocios, artistas y público reforzó el carácter comunitario de una propuesta que buscaba sumar pequeños gestos para generar un impacto positivo.
Los fondos recaudados se destinarán íntegramente y de forma equitativa a Aspadeza y Aranes. Para Meritxell Silva, que ya ha promovido otras acciones solidarias similares, el éxito de asistencia confirma que Lalín responde cuando se le propone una causa cercana y compartida. La tarde dejó no solo una recaudación, sino también una imagen de unión alrededor de quienes trabajan cada día por mejorar la vida de otras personas.
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