La Galicia exterior de las dos comarcas ya nace casi toda en el extranjero: son nueve de cada diez inscritos en el PERE

La Galicia exterior vinculada a Deza y Tabeirós-Terra de Montes ya no se explica solo por los vecinos que un día hicieron las maletas. Los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre las nuevas inscripciones en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) muestran que la mayoría de quienes se incorporan a ese registro nacieron ya fuera de España. En Deza, el 95,47% de las nuevas altas tienen lugar de nacimiento en el extranjero. En Tabeirós-Montes, el porcentaje alcanza el 93,46%.

El dato refleja el peso de una emigración heredada, formada en buena medida por descendientes que mantienen la vinculación administrativa con sus concellos de origen. Los nacidos en Galicia son una minoría dentro de las nuevas inscripciones: representan el 3,99% en Deza y el 6,54% en Tabeirós-Montes. En la comarca dezana aparece además un 0,54% nacido en otra comunidad autónoma.

América sigue siendo el gran mapa de referencia. Entre las nuevas inscripciones vinculadas a Deza, el 87,50% residen en países americanos. En Tabeirós-Montes, el peso es todavía mayor, con un 92,81%. Argentina continúa como el principal destino asociado a la emigración comarcal: concentra el 58,15% de las nuevas altas dezanas y el 36,93% de las de Tabeirós-Montes. La diferencia entre ambas comarcas está en el grado de concentración. Deza depende más de Argentina, mientras Tabeirós-Montes presenta un reparto más abierto.

En esa segunda comarca ganan presencia Brasil y Venezuela, con el 13,40% y el 12,42% de las nuevas inscripciones. En Deza, esos porcentajes son más bajos: Brasil supone el 3,62% y Venezuela el 6,16%. Cuba, en cambio, tiene más peso entre las altas dezanas, con el 8,51%, frente al 2,29% de Tabeirós-Montes. Uruguay se sitúa en el 4,53% en Deza y en el 6,54% en Tabeirós-Montes.

Europa ocupa un segundo plano, aunque mantiene presencia. Representa el 11,41% de las nuevas inscripciones en Deza y el 7,19% en Tabeirós-Montes. Francia y Suiza aparecen entre las referencias europeas más visibles en la comarca dezana, mientras que en Tabeirós-Montes el peso de Europa es más reducido en las altas recientes. El PERE confirma así una vinculación exterior muy apoyada en América y todavía marcada por los destinos históricos de la emigración gallega.

Edad

La edad introduce otro matiz relevante. Las nuevas inscripciones tienen un perfil más joven que el conjunto de la población registrada en el exterior. En Deza, los menores de 16 años representan el 22,64% de las altas y el grupo de 16 a 34 años supone otro 26,27%. En Tabeirós-Montes, los menores son el 21,57% y los jóvenes de 16 a 34 años alcanzan el 31,70%. Cerca de la mitad de las nuevas altas corresponden, por tanto, a menores o adultos jóvenes.

Ese perfil contrasta con la estructura del conjunto del PERE, donde los mayores tienen mucho más peso. Entre todos los gallegos residentes en el extranjero vinculados a Deza, el grupo de 65 o más años representa el 38,49%. En Tabeirós-Montes supone el 35,02%. El registro combina así dos realidades: una población exterior acumulada durante décadas, con fuerte presencia de edades avanzadas, y nuevas incorporaciones en las que menores y jóvenes ganan espacio.

El cruce de lugar de nacimiento, residencia y edad permite observar un cambio de fondo. El vínculo con las comarcas no desaparece, pero se transforma. Ya no se limita a quienes nacieron en Galicia y residen fuera, sino que se extiende a generaciones nacidas en otros países, especialmente en América, que siguen vinculadas a los concellos de origen familiar.

Los datos del IGE sitúan a Deza y Tabeirós-Montes dentro de una Galicia exterior cada vez más nacida fuera de España. Argentina mantiene un peso central, sobre todo en Deza, pero el mapa se completa con Brasil, Venezuela, Uruguay, Cuba y varios destinos europeos. La emigración que aparece en el registro ya no es solo memoria de salidas pasadas; también incorpora a descendientes que mantienen abierta la relación administrativa con las comarcas.