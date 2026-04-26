La Feira do Cabalo de Lalín cierra su 36ª edición superando las expectativas de asistencia

La jornada del domingo 26 cerró la 36ª edición de la Feira do Cabalo de Lalín. El calor y la oferta del evento superó las expectativas tanto del Concello como de Cabaleiros de Lalín, quienes organizan y desarrollan la feria, en cuanto a asistencia de público. El fin de semana se convirtió en una intensa celebración ecuestre y festiva que reunió a participantes y público desde primeras horas de la mañana ofreciendo un completo abanico de actividades que combinaron tradición, deporte y espectáculo en torno al mundo del caballo.

Entre las propuestas destaca el bautismo hípico en el que participaron unos cien niños y niñas que se subieron a un caballo por primera vez. También triunfó la ruta a caballo, de unos 15 kilómetros, que propuso nuevo recorrido y que fue valorado positivamente por todos los participantes. De forma paralela, las primeras competiciones comenzaban con la andadura gallega y el trote, incluyendo pruebas como la andadura chapeada, la serrada y la carrera de trote, todas ellas con premios económicos y trofeos que incentivaron una alta participación.

La mañana continuó con los concursos morfológicos, uno de los grandes atractivos del programa. Potras, potros, caballos y yeguas —tanto de pura raza árabe como cruzados— desfilaron ante el jurado en distintas categorías por edad, mostrando la calidad y el cuidado de los animales. Destaca el premio para el lalinense Santiago Calviño como premiado en la categoría de "árabes". Estas pruebas, que se prolongaron hasta pasado el mediodía, evidenciaron el nivel competitivo de los participantes y el interés creciente por este tipo de certámenes.

A las 14:00 horas, la actividad hizo una pausa para dar paso a la comida de confraternidad, que reunió a decenas de asistentes en un ambiente distendido. La tarde retomó el pulso con uno de los momentos más esperados: el concurso de campeón de campeones, donde se enfrentaron los mejores ejemplares de cada categoría.

A continuación, el público pudo disfrutar de una demostración de doma clásica, seguida del espectáculo ecuestre “La magia del caballo”, que cautivó a los presentes con una puesta en escena de alto nivel en el que se combina doma clásica, baile y acrobacias.

La jornada culminó con la entrega de premios y el sorteo de 600 euros, que ganó Daniel, un vecino de Goiás.

Noticias relacionadas

Desde Cabaleiros de Lalín aseguran que la próxima edición está asegurada y agradecen la colaboración y esfuerzo tanto del Concello de Lalín como de las empresas y particulares que ayudan y colaboran económicamente con esta feria.