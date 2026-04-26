Familias de Lalín denuncian dos meses sin cuidadores para alumnos con necesidades especiales y exigen su reposición

El BNG de Lalín exigirá en el pleno municipal la restitución de los cuidadores suprimidos para alumnado con necesidades especiales en los colegios de Cercio y Vilatuxe, tras mantener este sábado un encuentro con las familias afectadas. La formación atribuye el problema a la eliminación, por parte de la Consellería de Educación, de dos coidadores o técnicos de integración social.

Según trasladó el BNG, las familias llevan dos meses sin ese servicio y han decidido impulsar una recogida de firmas para reclamar a la Xunta que reponga los recursos. En la reunión participaron madres de los menores afectados y, por parte de la organización, Manu Carbón, Cristina Villar y Mari Fernández, responsable local, portavoz municipal y candidata a la Alcaldía.

Fernández Sanmartín se comprometió a llevar el asunto al Concello y a reclamar una solución a una situación que, según indicó, «ten angustiadas desde fai dous meses a varias familias de Lalín». La dirigente sostuvo que la Xunta «está incumprindo a lei e conculcando os dereitos dos seus fillos e fillas» al dejar sin apoyos preceptivos a menores que los necesitan para acudir a clase en condiciones de igualdad.

Desde el BNG vinculan lo ocurrido con una dinámica más amplia. La organización considera que «o que está acontecendo nos centros escolares do noso concello reprodúcese en todo o país» y lo atribuye a los «recortes sistemáticos» que, a su juicio, la Xunta y el PP aplican en servicios básicos como educación y sanidad. Ante las familias, trasladó su «apoio absoluto» en la defensa de una educación pública de calidad e inclusiva.

Los representantes de madres y padres expresaron su preocupación por la «falta dunha resposta clara» de Educación. Fernández aseguró que el BNG llevará sus demandas tanto al Concello como al Parlamento de Galicia para forzar una respuesta que garantice la atención que precisan los menores.

La formación reclamará además un estudio por centro escolar para comprobar si la atención inclusiva se cumple en Lalín. «Desde o BNG de Lalín levamos anos denunciando os problemas que os recortes en servizos sociais básicos do PP provocan cada día na nosa veciñanza», afirmó Fernández, que advirtió: «Non imos parar até que haxa unha solución ao problema destas familias».

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La responsable local agradeció a las familias la confianza depositada en el BNG. «Falamos de nenas e nenos con necesidades especiais, con dereitos que están sendo vulnerados, e non o imos consentir», remarcó.