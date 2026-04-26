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Carreteras

La Diputación destina 1,8 millones para vías en Deza y Terra de Montes

redacción

A Estrada

La Diputación destina más de 1,8 millones de euros a los ayuntamientos de las comarcas Deza y Tabeirós-Terra de Montes a través de Vía Depo, nuevo plan para reparar las carreteras de titularidad municipal dañadas por los temporales de invierno. Este plan extraordinario está dotado con 8 millones de euros y se dirige a los 59 municipios de menos de 50.000 habitantes.

Cada ayuntamiento recibirá un mínimo de 50.000 euros, repartiéndose el resto según criterios objetivos de superficie, población y número de entidades singulares. En concreto, Agolada contará con más de 183.000 euros, Dozón con 114.000, A Estrada con cerca de 366.000, Forcarei con más de 194.000, Lalín con 377.000, Rodeiro con 190.000, Silleda con cerca de 230.000 y Vila de Cruces con 194.000. Los municipios podrán financiar actuaciones de mejora del trazado y refuerzo estructural, conservación del firme mediante fresado, reparación de pavimentos, baches, grietas o nuevas capas de rodadura, estabilización de muros de contención, mejoras en sistemas de drenaje como cunetas o sumideros, y reparación de senderos y accesos a playas fluviales y marítimas.

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El objetivo, según detalló el presidente en la presentación, es «reparar o que se estragou, e mellorar o que debe ser mellorado. Devolver os camiños ao estado previo ás borrascas e, se cabe, modernizalos para que poidan resistir mellor futuros episodios difíciles».

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